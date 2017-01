Magyarország régiós nagyhatalom lehet: átalakul a világturizmus

Brexit, terrorfenyegetettség, Kína gazdasági nehézségei, olajválság - ez néhány a 2017-es év legnagyobb gazdasági kockázatai közül, de várhatóan egyik sem töri meg a turisztikai szektor 2010 óta tartó fellendülését. A 2008-as gazdasági válság kitörését követő sokk után a szektor dinamikus növekedésbe kezdett, ami 2015-ben globálisan 4 százalékos növekedést, össz-európai szinten több mint 600 millió vendégérkezést, Kelet-Európában pedig 7 százalékos bővülést jelentett. Az előzetes statisztikák 2016-ra is kedvező képet festenek Magyarországról, a pozitív trendek pedig nemcsak a turistákat vonzzák, hanem a szállodaüzemeltetőket és a befektetőket is. Lássuk, mi befolyásolja a globális és a magyar turizmus számainak további alakulását.

Olyan, mint egy gumilabda

A turisztikai szektort érő különböző hatások közül az egyetlen, ami hosszú távon jelentősen vissza tudja vetni a fejlődést, az a gazdasági válság. Épp ezért a turizmus olyan, mint egy gumilabda: drasztikus esés után villámgyors visszapattanásra képes, és pontosan ezt látjuk most

a fapados légitársaságok dinamikus térnyerése;

az online marketing és online utazási irodák (a Szallas.hu, a Booking.com, az Expedia) elterjedése;

valamint a közösségi szálláshelyek (az Airbnb és társai) megjelenése.

- mondta el a Portfolio-nakHotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója. Nemzetközi gazdasági előrejelzések szerint Európának még minimum 5-6 növekedési éve lehet, mielőtt a makrogazdasági ciklikusság alapján bármiféle recesszió bekövetkezhet, ami a turizmusra is hatással lehet.Egyszerűen arról van szó, hogy ha az emberek részesülnek a gazdasági prosperitásból, akkor utaznak, illetve a nagyobb nyaralások, hosszabb utazások mellett jellemzővé válik a több, rövidebb út vállalása. Az is hozzájárul a mostani felíveléshez, hogy a turizmus már nem csak a tehetősek privilégiuma, olyan, a 2010-es évek végétől jellemző trendeknek köszönhetően, mint

A délkelet-ázsiai országok között is egzotikumnak számító Laosz turizmusa évről évre bővül

Feltörekvő gazdaságok, feltörekvő úticélok

az 1950-es években 25 millió turista fordult meg világszerte;

2015-ben ez a szám 1,1 milliárd volt;

2020-ra 1,4 milliárdot prognosztizálnak;

2030-ra pedig az 1,8 milliárd turista sem elérhetetlen cél.

4,4 százalék a fejlődő turisztikai desztinációknál;

2,2 százalék a fejlett, "bevezetett" területeken, mint Észak-Amerika és Nyugat-Európa.

Míg 1950-ben a nemzetközi utak 97 százaléka ugyanabba a 15 országba irányult, ezek részesedése 2009-re 56 százalékra csökkent, napjainkban pedig már közel 100 országba érkezik több mint évi 1 millió turista

2017: a turisztikai fenntarthatóság éve

A fenntarthatóság egyre több turistánál válik fontos szemponttá, ezért is lehet, hogy az ENSZ közgyűlése a 2017-es évet a fenntartható turizmus tematikus évévé nyilvánította. A cél, hogy erősödjön a turizmus hozzájárulása a fenntartható fejlődés három pilléréhez - a gazdasági, a szociális és a környezeti pillérhez, miközben felhívja a figyelmet a szektor gazdasági szerepére, amelyet gyakran alulértékelnek.

Geopolitikai feszültségek rendezik át a piacot

A terrorizmus nagy vesztese turisztikai szempontból Törökország, amely 2014-ben még a világ hatodik legkedveltebb célországa volt a turisták körében, körülbelül 40 millió turistát fogadott évente. A 2016-os év harmadik negyedévben a teljes gazdaságot nagyon megviselte a fél éve tartó folyamatos rendkívüli állapot az országban.

Ha történelmileg nézzük, az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO) elemzései szerintEzek óriási számok, melyekből Európa 600 millió turistájával jelentős szeletet hasít ki, és ezzel komoly versenytársa a népszerű ázsiai és csendes-óceáni térségnek. Az UNWTO szerint ez a kettős dominancia megmarad a következő tíz évben is.A feltörekvő piacok és a fejlődő gazdaságok súlya elképesztő ütemben növekszik demográfiai és gazdasági szempontból, és már a turizmusban is érzékelhető. Előrejelzések szerint 2010-2030 között az éves átlagos globális növekedés 3,3 százalék lesz, mely a következőképpen oszlik meg:Egyre több úticél válik keresetté az olyan fejlődő régiókban, mint Ázsia, Dél-Amerika, Közép-Kelet-Európa, a Közel-Kelet és Afrika. Ha ezek továbbra is sikeresen használják ki a turisztikai potenciáljukat, a nemzetközi turisták száma hamarosan megelőzi a fejlett országokba érkezőkét.- derül ki a Horwath HTL nemzetközi turisztikai tanácsadó cég összefoglalójából , amely a jövőben meghatározóvá váló turisztikai trendeket vázolja fel.A Horwath HTL összefoglalója más, a jövőben várható meghatározó turisztikai trendekre, tényezőkre is felhívja a figyelmet, mint a terrorizmus és a demográfiai változások. Előbbi bizonyos turisztikai célpontok népszerűségét látványosan növeli, míg másokét hosszabb vagy rövidebb időre csökkenti. A trend már megfigyelhető többek között Egyiptom, Tunézia, Törökország és Belgium esetében - erről egy korábbi elemzésünkben részletesen írtunk.Ráadásul, amíg decemberben 22 százalékos visszaesést jeleztek előre az Isztambulba látogató turisták számában 2017 első néhány hónapjára, a szilveszteri támadás után még nagyobb zuhanásra lehet számítani.

A tavalyi évben Spanyolországban turisztikai rekordok dőltek meg: 2016 első hét hónapjában az országba látogató nemzetközi turisták száma több mint 10 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

Mit hoznak a demográfiai változások?

A demográfiai tényezők egyre nagyobb szerepet kapnak a gazdasági előrejelzésekben, mivel több nagyjelentőségű társadalmi folyamat zajlik, és rövidesen a turizmusra is hatással lesznek. Ezek közül néhány példa:



Öregedés a fejlett társadalmakban: A népesség öregedése világméretű jelenség: az



Bővülő középosztály: Az átlagkeresetek növekedése és a szegénység csökkenése miatt bővül a globális középosztály, és 2030-ra tagjainak száma várhatóan eléri a 4,9 milliárdot. A növekedés jelentős része Ázsiában fog realizálódni, miközben Európa-szerte és Észak-Amerikában a középosztály népességének stagnálása várható. A bővülő középosztály jellemzői is hatással lesznek a szektorra, ez a réteg főleg a low budget utazási lehetőségeket veszi igénybe.



Y- és Z-generáció és a technológia: Szintén jelentős szegmenssé válik a jövőben az Y és a Z generáció (a mai 18-30 éves korosztály), amely belép az utazási piacra fogyasztóként. Az ő életükben nagyon fontos szerepet tölt be a technológia, ezért az eddigiektől eltérő kommunikációs és technológiai igényekkel rendelkeznek, amelyek újszerű utazási élményt biztosítanak. A technológiai fejlődés egyelőre főleg A demográfiai tényezők egyre nagyobb szerepet kapnak a gazdasági előrejelzésekben, mivel több nagyjelentőségű társadalmi folyamat zajlik, és rövidesen a turizmusra is hatással lesznek. Ezek közül néhány példa:A népesség öregedése világméretű jelenség: az ENSZ 2015-ös jelentése szerint a 60 év felettiek aránya a Föld népességén belül 2050-re elérheti a 22 százalékot (2 milliárd fő). Egy idősebb turisztikai réteg jelenik meg sajátos igényekkel (wellness-szolgáltatások, egészségügyi turizmus), és a közeljövőben ez lehet az egyik leggyorsabban növekvő szegmens ezen piacon. Persze a nyugdíjrendszer problémáit sem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen a 2050-es évek nyugdíjasainak egy része várhatóan komoly anyagi nehézségekkel fog küzdeni, ami a turizmus fejlődése szempontjából nem jelent jót.Az átlagkeresetek növekedése és a szegénység csökkenése miatt bővül a globális középosztály, és 2030-ra tagjainak száma várhatóan eléri a 4,9 milliárdot. A növekedés jelentős része Ázsiában fog realizálódni, miközben Európa-szerte és Észak-Amerikában a középosztály népességének stagnálása várható. A bővülő középosztály jellemzői is hatással lesznek a szektorra, ez a réteg főleg a low budget utazási lehetőségeket veszi igénybe.Szintén jelentős szegmenssé válik a jövőben az Y és a Z generáció (a mai 18-30 éves korosztály), amely belép az utazási piacra fogyasztóként. Az ő életükben nagyon fontos szerepet tölt be a technológia, ezért az eddigiektől eltérő kommunikációs és technológiai igényekkel rendelkeznek, amelyek újszerű utazási élményt biztosítanak. A technológiai fejlődés egyelőre főleg a szállodaipart forgatta fel

Az újítások évén van túl a hazai turizmus

Hazánkban 2016 első 10 hónapjában 5,9 százalékos volt a turisztikai látogatottság gyarapodása, amely a KSH szerint 24 millió feletti vendégéjszakát jelent. Tekintve a tavaly novemberi és decemberi adatokat, nem lenne meglepő, ha az ország bőven 25 millió vendégéjszaka fölött teljesítene 2016-ra nézve.

Bizonyos európai úticélok iránt is csökkent az érdeklődés, Brüsszelbe például idén júliusban 40 százalékkal kevesebb külföldi turista látogatott, mint 2015 júliusában. A brit Guardian elemzése szerint a terrortámadások turisták ezreit ijesztették el Párizstól, ami összesen 750 millió eurós bevételkiesést jelentett a régiónak 2016-ban, annak ellenére, hogy a francia főváros volt a tavalyi Foci Eb egyik legfontosabb helyszíne.Mivel továbbra is igaz, hogy az emberek szívesen költenek utazásra, ha ezt a jövedelmük lehetővé teszi, bizonyos biztonságosnak tartott régiók kifejezetten jól jönnek ki a helyzetből.Szakértők szerint az olyan népszerű városok, mint Barcelona, épp a más tengerparti üdülőhelyekkel rendelkező országokban (Tunézia, Egyiptom, Törökország) uralkodó terrorveszélynek köszönhetik a növekedés jelentős részét. Ez a tendencia szintén kedvezhet a közép-kelet-európai országok, köztük Magyarország turizmusának.Az UNTWO statisztikája a 2016-os évre a közép-európai régió teljesítményét nézve 5,3 százalékos növekedést mutat, amiből az adatok szerint Magyarország is jelentős mértékben részesült.A fejlődő régiók turisztikai előretörése és a demográfiai változások is mind kedvezően hathatnak a magyar turizmusra. Nem beszélve arról, hogy tavaly a turisztikai szektor kiemelt ágazattá nyilvánították, és tárcát is cserélt: a Nemzetgazdasági Minisztériumtól átkerült a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz. Ezzel egy időben létrejött a Nemzeti Turisztikai Ügynökség, a hivatalos indoklás szerint azért, hogy koncentrálja a turizmussal kapcsolatos erőforrásokat.Az intézkedések célja, hogy az idegenforgalom nemzetgazdasági súlya néhány éven belül a mostani 10 százalékról 15 százalékra emelkedjen. Idén 21 milliárd forintot kap az ágazat , emellett a vendéglátó szolgáltatások áfája 18 százalékra, 2018-tól pedig 5 százalékra csökken. A fejlesztések célja a kormány szerint, hogy Magyarország, illetve Budapest legyen Közép-Európa turisztikai központja.

Így válhat az ország idegenforgalmi nagyhatalommá

A mennyiségi turizmusban megszerzett hazai mutatók és növekedési ütem jó alapot nyújtanak arra, hogy a szállodai átlagárak felfelé induljanak. Látszik, hogy az új belépők is gyorsan megtalálják a helyüket a piacon, és mint a gumilabda effektus is mutatja, ha bármiféle lassulás van a piacon, azt a szektor gyorsan meg tudja ugrani, tehát nincs szükség árlejtésre

Ha a 2016-os év rendelkezésre álló, 5 százalék fölötti növekedést mutató számokból indulunk ki, és az UNWTO fejlődő és feljövőben lévő turisztikai desztinációkra irányuló előrejelzéseit nézzük, akkor jó teljesítményre lehet számítani idén és a következő évben is.

ha sikeres vizes vébét rendezünk;

ha megépül a várt kongresszusi központ;

ha sikerül komoly cégek regionális vagy európai üzleti központjait idecsábítani;

ha a 2024-es olimpiai pályázatunk - a végleges döntés kimenetelétől függetlenül - pozitív színben tünteti fel hazánkat.

- mondta el Hegedűs Attila, aki szerint a munkabérek várható növekedését valamiből fedezni kell, úgy, hogy a profit közben ne sérüljön, és nem járható út, hogy ezt csak adócsökkentésből (áfa) érjük el.Ezt még fokozni tudja néhány tényező, például:Nemrég derült ki a KPMG elemzéséből, hogy következő két évben mintegy 2000 szobával bővül a szállodai kapacitás Magyarországon, amely 4000 új szállodai ágyat jelent. A fentiek fényében a tervezett szállodabővítés legfeljebb csak első ránézésre tűnik túlzásnak. Az online felületek megkerülhetetlensége miatt a turistát az érdekli, hogy jó minőséget kapjon, ami Magyarországon megvan. A másik szempont, hogy az utas gyorsan eljusson a desztinációra, amihez Budapestnek szintén megvannak az alapjai, és az árakat tekintve is vannak tartalékok.