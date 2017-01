Majdnem megdőlt a 43 éves munkaerőpiaci amerikai rekord

A heti friss munkanélküli segélykérelmek száma 28 ezer fővel 235 ezerre csökkent a avalyi év utolsó hetében, azaz alig magasabbra, mint a november közepén regisztrált 43 éves mélypontot jelentő 233 ezer fő. Bár a két ünnep közötti időszakban lehettek olyanok, akik nem kérték a segélyt (azaz kicsit erősebb munkapiaci helyzetet tükrözhet a valóságnál), deA heti ingadozásokat jobban kisimító négyhetes mozgóátlag köze 6 ezer fővel 257 ezer főre mérséklődött, azaz ez is az erős munkapiaci helyzetre utal.A Moody's egyik elemzője egyébként éppen ma nyilatkozott arról, hogy az Egyesült Államok gazdasága most úgy tűnik, hogyAz erős munkapiaci helyzet fontos érv volt az elmúlt egy év két Fed-kamatemelésében, illetve abban, hogy a tegnapi újabb kamatdöntési jegyzőkönyv szerint a Fed idén további három alkalommal tervez kamatot emelni. Mindezt a piac is árazza (jórészt), illetve ezzel összefüggésben nagy menetelésen van túl az elmúlt hetekben a dollár, így tegnap este óta látványos a dollár szenvedése a nemzetközi piacokon. Az euró/dollár kurzus tegnap este még 1,04 körül járt, most viszont már 1,06 közelében jár.

Az ISM intézet által szintén ma közzétett decemberi szolgáltató szektori beszerzési menedzser index közben, igaz ezzel párhuzamosan a Markit hasonló adatgyűjtése szerint 53,9 pontra süllyedt az év végén a szolgáltató szektor aktivitási indexe. Összességében ezek mind az amerikai gazdaság erejét mutatják,Az ADP foglalkoztatottsági jelentés szintén ma jelent meg, ami kicsit gyengébbre sikerült a várakozásokról: