Már a lengyel kormány is puhul az euróbevezetés témájában

szorítunk az eurózónának, hogy legyőzze az azonnali problémáit, ... és az biztos, hogy a konvergencia nem úgy történik, mint ahogy azt az alapítók gondolták. Azt szeretnénk, hogy az eurózóna erős legyen és majd öt év múlva meglátjuk, hogy hogyan birkózik meg mindezzel.

A miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betöltő politikus egy vasárnapi eseményen úgy fogalmazott a Reuters tudósítása szerint:Arról nem beszélt, hogy mikor kezd el Lengyelország gondolkodni az euróbevezetésről, de előtte, egy pénteki gazdasági fórumon olyan is jelzett, hogyA fenti kijelentések annak tükrében is kifejezetten érdekesek, hogy korábban a kormánypárt szerint a megmaradó rugalmas árfolyamrendszer (euró helyett zloty maradt a fizetőeszköz) segített a nehéz időkben a lengyel gazdaságnak és Morawiecki egy idei konferencián még úgy fogalmazott, hogy maj meglátjuk, hogy az eurózóna a probléma, vagy a megoldás része., noha a lengyelek mintegy kétharmada nem támogatja a pénzcserét.Ugyanígy a figyelemreméltó retorikai változást emelte ki ma reggeli devizapiaci kommentárjában a Commerzbank is a lengyel nyilatkozatok kapcsán. Arra világítottak rá, hogy, hogy bekövetkezik az eurózóna megfelelő intézményi reformja, illetve az a mértékű konvergencia a lengyel gazdaság és az övezet között, ami már megalapozná a pénzcserét. A bank szerint azonbanezek a jelzések csak reakciók arra az európai politikai nyomásra, hogy a kelet-közép-európai térség országai is kezdjék meg az euróbevezetést.A Commerzbank szerint a lengyel kormány a kellő mértékű konvergencia kérdését rugalmasan kezelheti majd, hogy ezzel is későbbre tudja tolni a pénzcsere kérdését ésTegnapi hír szerint viszont a horvátok ekkorra már euróval fizetnének.