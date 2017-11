Már érződik a baj: kivérezteti a brit cégeket a Brexit

A nem brit EU-s vállalatok 67%-a tervezi, hogy szigetországi beszállítóinak egy részét más, kontinentális európai cégre cseréli, ami 23 százalékpontos emelkedést jelent a májusi állapothoz képest.

Az egyértelműség és kiszámíthatóság hiánya már most hatással van az Egyesült Királyság gazdaságának jövőjére, és ez nem tesz jót az üzleti bizalomnak.

A brit Közbeszerzési és Ellátási Intézet (CIPS) szeptember 4-e és október 5-e között 1118, ellátási láncok működtetéséért felelős menedzsert kérdezett meg azzal kapcsolatban, hogy a Brexit-tárgyalásokat övező bizonytalanság hogyan érintheti a brit beszállítóiknak leadott megrendeléseiket. Összesen 106 olyan EU-s vállalkozás képviseltette magát a felmérésben, amelyek ellátási láncába brit vállalatok is beletartoznak.Az érintett vállalkozásokat egyértelműen aggasztja, hogy 17 hónappal az Egyesült Királyság hivatalos kilépése előtt nincs érdemi eredménye a rendezett kiválás érdekében folytatott tárgyalásoknak. A CIPS szerint ráadásul hiába mondták azt az EU-s és a brit tárgyalófelek is a múlt héten, hogy készek felgyorsítani az egyeztetési procedúrát,- fogalmazott a CIPS elnöke.A brit vállalkozások ötödének nehézséget okoz, hogy olyan szerződéseket kössön, amelyek túlmutatnak a tervezett kilépési dátumon, vagyis 2019 márciusán. A felmérésből az is kiderült, hogy a vállalkozások kétharmada a brit font heves árfolyammozgását is megsínylette az ellátási láncok működtetésének költségeinek emelkedése miatt, így az a koncepció sem állta meg a helyét, hogy a helyi deviza gyengülése feltétlenül jót tesz majd a gazdaságnak.A negatív előjelek miatt egyre nagyobb a nyomás az ország pénzügyminiszterén, hogy november 22-én egy olyan költségvetéssel álljon elő, ami segíti majd a helyi vállalatok boldogulását az elkövetkezendő nehéz időszakban.