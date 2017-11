Már megint elhúzhat mellettünk a régió

Idán csak Szlovákiát előzzük meg a GDP-növekedésben a régiós versenytársakat tekintve, ugyanis várhatóan Lengyelország, Csehország és Románia is nagyobb tempót diktál nálunk. Az Európai Bizottság őszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság 3,7 százalékkal növekedhet 2017-ben, ami ugyan jobb, mint a szlovák 3,3, de elmarad a lengyel 4,2, a cseh 4,3, valamint a román 5,7 százaléktól is.

A régiós gazdaságokat támogatja a belföldi kereslet erős növekedése, valamint az új EU-s költségvetési időszak forrásainak felhasználása is. Az egész régióban erős a magánfogyasztás növekedése, közülük is Románia nyújt kiugró teljesítményt ebben a tekintetben.Jövőre már alacsonyabb dinamikára kell számítani, vagyis a növekedés közelebb kerülhet a potenciális szintjéhez az országok többségében. Románia még így is 4,4 százalékkal nőhet, akit Szlovákia és Lengyelország egyaránt 3,8 százalékos ütemmel követhet. Az Európai Bizottság szerint a magyar növekedés 2018-ban 3,6 százalékra szelídül, megelőzve Csehországot, ahol 3 százalékos GDP-növekedési ütemet láthatunk majd.A bizottság 2019-re is kitekintett, amikor Románia (4,1 százalék) és Szlovákia (4 százalék) gyorsan növekedhet, a többi ország azonban ettől érdemben elmarad majd. Lengyelország az erős belső keresletnek köszönhetően akkor 3,4 százalékkal nőhet, Magyarország (3,1 százalék) és Csehország (2,9 százalék) azonban nem tudja tartani a tempót. Akkor nálunk már nem lesz annyira erős a beruházási dinamika, miközben a fogyasztás sem tud a jelenleginél magasabb szintre kapcsolni, sőt, kissé lassabb lesz a növekedés üteme.