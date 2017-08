Már a héten csapást mérhet Trump Kínára

Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjét kérte fel az USA elnöke arra, hogy folytasson vizsgálatot Kínával szemben, melyben azt kellene kideríteni, hogy Peking megsértette-e a a szellemi tulajdonjogokra és a technológiai transzferekre vonatkozó szabályokat.A Politico korábbi értesülése szerint az elmúlt napokban több egyeztetést tartott Trump néhány vezető beosztású embere annak érdekében, hogy véglegesítsék a Kínával szembeni döntést. Az elnök emberei azonban megosztottak: Peter Navarro kereskedelmi tanácsadó és Steve Bannon stratéga agresszív fellépést sürget, míg mások óvatosságra intenék az elnököt. A kereskedelmi törvény 301-es cikkelye szerinti vizsgálat azonban még így is széles támogatottságnak örvend a döntéshozók körében.Egyes vélemények szerint akár már a héten bejelenthetik a vizsgálat elindításáról szóló döntést.A lap azt is felidézi, hogy Donald Trumo az elmúlt hónapokban többször is nyíltan kikelt Kína tisztességtelen kereskedelmi gyakorlata ellen, emellett Észak-Korea ügyében is rendszeresen kritizálja a pekingi vezetést.