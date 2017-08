Már a szomszédban van a mérgező tojás

A Németországból érkezett egytonnás folyékony tojássárga-szállítmányt egy Temes megyei raktárban foglalták le, még mielőtt az áru a felhasználókhoz került volna. A tojáskészítményt elégetik. A román élelmiszerbiztonsági hatóság területi szervezeteit készenlétbe helyezték, hogy azonnal közbeléphessenek, ha újabb figyelmeztetést kapnak az uniós rendszerben.Az ANSVSA eddig is végzett szúrópróbaszerű ellenőrzéseket a baromfiipari létesítményeknél, amióta múlt héten felmerült a rovarirtószer-szennyezés gyanúja a holland tojástermelő telepeken. A szennyezés gyanújával 180 tojástermelő telepet zártak be, amelyek közül több mint 25 helyszínen szennyezett tojásokat is találtak.Holland eredetű szennyezett tojást Németországban, Belgiumban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Svájcban, Szlovákiában és Hongkongban is találtak a hatóságok.A Fipronil rovarirtó szert az állatgyógyászatban használják élősködők, bolha, tetű és kullancs irtására. Emberi fogyasztásra szánt állatok kezelésére azonban nem alkalmazzák, mivel nagy mennyiségben a szervezetbe kerülve máj-, pajzsmirigy- vagy vesekárosodást okozhat.