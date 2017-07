Már Amerikát fenyegeti Észak-Korea - Tényleg indokolt a pánik?

Mi történt?

Az interkontinentális rakéta sikeres első felbocsátása az utolsó akadály volt nukleáris erőink kiteljesítéséhez. Ez történelmünk nagyszerű pillanata, miközben kétsíkú, nukleáris és gazdasági politika megvalósítására törekszünk

Alaszkáig szállhat

....and Japan will put up with this much longer. Perhaps China will put a heavy move on North Korea and end this nonsense once and for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017. július 4.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017. július 4.

Miközben a fél világ aludt, július negyedikén Kin Jong Un a Phenjantól mintegy száz kilométerre északnyugatra, a kínai határ közelében fekvő Pangjon gyakorlótérről személyesen indította útnak a Hvaszong-14 típusú rakétát, amely 2802 kilométeres maximális magasságot ért el, és végül 37 perces repülés után 930 kilométerrel arrébb a Japán-tengerbe csapódott.-derült ki később az észak-koreai állami televízió közleményébőlAz észak-koreai állami média azt állította, hogy ezzel a rakétával Phenjan a világ bármely pontjára képes csapást mérni, azonban egy kutató, David Wright szerint feltételezve , hogy a rakéta ténylegesen 950 kilométert tett meg, a maximális magassága 2 800 kilométer, és 37 percet töltött a levegőben az azt jelenti, hogy a rakéta általános röppályáját tekintve körülbelül 6 700 kilométeres maximum hatótávolságra képes. Ez pedig azt jelenti, hogy a megfelelő röppályára állítva, a rakéta Alaszkát is elérheti. Arról egyelőre nincs szó, hogy Washingont, vagy más amerikai nagyvárosok is közvetlen veszélyben lennének, de jól mutatja, hogy milyen rendkívül gyorsan fejlődik az észak-koreai fegyverzet, így nem meglepő, hogy Donald Trump is egyre gyakrabban utalgat Kínának, Japánnak és Dél-Koreának, hogy eljött az idő a cselekvésre.Annak ellenére, hogy a jelenlegi hatótáv nem fenyegeti az egész világot, a fejlődés üteme az, ami ijesztő a jövőre nézve, ugyanis a legutóbbi rakéta, amit májusban lőttek fel, még "mindössze" 4 500 kilométer megtételére volt képes. A probléma pedig az, hogy úgy tűnik, Észak-Korea harcászati eszközei gyorsabb ütemben fejlődnek, mint Amerika védelmi eszközei. Pár hete még az amerikai védelmi miniszter, James Mattis is bevallotta, hogy egy esetleges háború Észak-Koreával katasztrofális lenne.Szerintük a legjobb esély a megelőzésre az lenne, ha a rakétákat még a gyorsuló szakaszukban lőnék le, így nem is lenne esély a további tesztelésre sem. Azonban egy témával foglalkozó szakértő, Michael Elleman szerint ez a lehetőség csak akkor lesz kivitelezhető, ha Japán és az USA új irányított légvédelmi rakétákat ( Block 2A-ként ismert) tud telepíteni a japán partokhoz közeli hajókra, mivel ezek 50 százalékkal gyorsabbak, mint a jelenleg használatos Block 1A típusú légvédelmi eszközök. A kérdés már csak az, hogy Amerika és Kína előbb tudja-e működésbe hozni az új légvédelmi rendszerét, minthogy Észak-Korea kifejlesztené az akár New York elérésére is képes hosszú távú rakétáit.