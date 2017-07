Már az IMF vezére is újabb válsággal riogat

Még nem tudjuk , honnan jön majd a következő válság, mennyire lesz nemzetközi. Általában a válságok nem onnan jönnek, ahonnan számítunk rájuk

Lagarde kiemelte, hogy a válságok kiszámíthatatlanok, a politikusoknak pedig mindent meg kell tenni, hogy a világgazdaság előzetesen felkészüljön a nehéz időkre.- fogalmazott Lagarde az IMF és a horvát jegybank konferenciájának szünetében Dubrovnikban.A Valutaalap vezérigazgatója szerint nekik most az a feladatuk, hogy a pénzügyminiszterek és a politikusok felé azt az üzenetet közvetítsék, hogy legyenek felkészülve egy esetleges újabb válságra. Például a pénzügyi szektor felügyelete legyen erős, az intézmények legyenek sziklaszilárdak, és legyen elegendő mozgástér, hogy ellenálljanak az országok egy válságnak.Az IMF vezére szerint az "európai projekt" ma nagyon is él, sőt szerinte a britek kilépése csak erősebbé teheti az Európai Uniót. Egyrészt ugyanis a meglévő tagállamok átgondolhatják együttműködésüket, másrészt a most még kívül lévő országok számára vonzóbb lehet az EU, így jobban igyekezhetnek a csatlakozással.