Már az óvodában eldőlhet Magyarország versenyképessége

A magyar gazdaság számára ezért létfontosságú, hogy kitörjön ebből a szorításból. Jól érzékelteti a helyzet komolyságát az egy főre eső árbevétel mutatója. Ebben az európai érték felénél vagyunk, főleg a KKV szektorban. A magyar gazdaság többek között azért került ilyen helyzetbe, mert gyenge az innovációs teljesítménye.

Gondoljon bele, milyen lökést adna az egész gazdaságnak, ha a robotépítés és programozás, a műszaki alkotás öröme minden magyar általános és középiskolában legalább egy szakkör szintjén megvalósulna.

A versenyképesség növelésére valóban szükség van. Sok éve szorgalmazom ezt több vállalatvezető kollégámmal együtt. A magyar gazdaság ugyanis a fejlett és a kevésbé fejlett, de gyorsan felzárkózó országok présében van. A fejlett országok felülről "nyomnak le" minket, mert jó a technológiájuk, alkalmazzák a legmodernebb megoldásokat. Pénzügyi erejük miatt van elég tőkéjük a nagy volumenű, igen gazdaságos beruházásokra, ahol relatíve kevés, de jól fizetett ember dolgozik. Hatékony üzleti modelljeik révén pedig kézben tartják a nemzetközi piacokat. De alulról is "nyomnak" minket, mert számos országban a munkabér sokkal alacsonyabb, mint nálunk, és így ezek az országok gyakran munkát "vesznek el" tőlünk.Az innováció-politika megújítása érdekében két szempontot mindenképpen figyelembe kell venni: az egyik, hogy az innováció alapvetően vállalati feladat, de a mindenkori kormányzat felelőssége is, hogy ehhez ösztönző kereteket teremtsen. A jó innovációs légkör kialakítása viszont elképzelhetetlen megfelelő színvonalú oktatás nélkül, és itt a megfelelő színvonalút háromszor kiemelném. Az innováció számos olyan egyéni készségen alapul, amelyek kialakításában alapvető szerepet kellene betöltenie az oktatási-nevelési rendszernek, az óvodától a felsőfokú oktatásig.Sokszor emlegetett téma, de a bürokráciát bátran tovább kellene faragni. Üdvözlöm az erre vonatkozó kormányzati intézkedéseket. A közigazgatás egyszerűsítését, tehermentesítését, illetve az e-ügyintézés bővítését pedig mindenképpen folytatni kell. A másik észrevételem, hogy az élet minden területén kellenek a jó informatikai alapú megoldások. A versenyképesség javítása érdekében már az általános iskolától oktatni kellene a folyamatos fejlesztést (LEAN), a gyökérelemzést és a hibamentes megoldások keresését. Csak egy példa. A vasúti kereszteződés egy veszélyes hely, amelynek biztonságát lehet egy jelzőlámpával növelni. Ha egy félsorompót is teszünk, akkor az még jobb. Ha egy egész sorompót is teszünk az átjáróba, az már sokat javít. De a hibamentes megoldás a felüljáró. Azt kellene elérni, hogy az emberek ne törődjenek bele a meglevő állapotokba, hanem keressék a jobb, hasznosabb és kreatívabb megoldásokat.Igen, nagyon sok múlik az oktatáson. Mondok erre is egy példát. Óriási az igény, nemcsak az NI-nál, hanem az elektronikai iparban a műszaki értelmiségre. Egyre több mérnökre lenne szükség az országban, viszont az egyetemek műszaki karaira kellő létszámban nem jelentkeznek fiatalok. A hiány csökkentése érdekében ezért a gyerekeket kellene minél előbb megszólítani. Miért? Mert sikerélmény és motiváció kell ahhoz, hogy valaki a műszaki pályát megszeresse és elinduljon rajta. Mindezt játékos módon lehet elérni a diákoknál, a fiatalok robotépítéssel és programozással ismerik meg a fizika, matematika, kémia alaptörvényeit. Nem rábeszélés kell, nem kényszerítés vagy látszólag megtanulhatatlan adatokkal való ijesztgetés. A képletek és szabályok magoltatásával jelenleg csak egyet érünk el: végképp elijesztjük a természettudományoktól a fiatalokat. Ilyen program az NI Hungary Kft. által 2009-ben elindított NI Mentor Program, amelynek lényege, hogy a diákok játékos környezetben tanórai vagy szakköri keretek között bővíthetik ismereteiket a mérnöki kihívások világában. Azokból az iskolákból, ahol az oktatási programunkat bevezették, csak pozitív visszajelzéseket kapunk. A határokon is átnyúló projektünkben eddig 3500 magyar fiatal vett részt.De továbbmegyek. A mérnökképzést véleményem szerint még korábban, már az óvodában el kellene kezdeni, kihíváson alapuló intelligens játékok közreadásával. Ezt néhány debreceni oviban meg is valósítottuk. Öröm nézni, ahogy 3-4 éves fiúk és lányok elemekből pillanatok alatt összeraknak mini robotokat, amelyeket grafikusan programoznak táblagépekről, úgy hogy USB-n keresztül töltik fel a szoftvert a figurába. Döbbenetes. Viszont azt is tapasztaljuk, hogy több óvónő nem lelkes, mert a módszer annyira újszerű, hogy idegenkednek tőle, félnek, mert kiesnek a komfortzónájukból. Ebből fakadóan a tanulság az, hogy mindenkit meg kell nyerni a siker érdekében.Természetesen minket is érint a munkaerőhiány. Debrecenben bizonyos munkakörökben már 2001-től tapasztaltunk gondokat, amely a keresési idő elhúzódásában testesült meg. Viszont eddig ezt ellensúlyozta cégünk kiváló hírneve, jó munkakultúrája. Azt vallom, hogy ha jó csapat vesz körül, akkor a feladatokat is delegálhatod, megadva az ezzel járó hatalmat a kollégáidnak. Ez ma már nagyon vonzó a Z generációnak, mert tagjait nem csak a jó fizetés, az érdekes munka, hanem az önállóság, sőt a felelősség is vonzza. Visszatérve a kérdésének második feléhez. Az utóbbi 3-5 évben erősödött meg a mérnökhiány, miután a 2008-as válságból kilábaltunk. Az is előfordult, hogy néhányan lemorzsolódtak, ami érthető, mert a jól képzett és kitűnő gyakorlati ismeretekkel rendelkező embereink kurrens árucikké váltak hazánkban és külföldön is. Ez a lemorzsolódás nem kritikus, de arra ösztönöz minket, hogy új módon építsük ki a saját "fejvadász" stratégiánkat. Bejártunk az egyetemekre oktatni, vagy különböző szinten, országos és nemzetközi robotépítő versenyeket szerveztünk meg. Részmunkaidőben diákokat is foglalkoztatunk, akiknek értelmes munkát adunk. Amíg ők jól érzik magukat nálunk, addig mi lemérjük a képességeiket. Ez a recept nyerőnek mondható, ugyanakkor sok energiát és pénzt köt le.

Azok a cégek viszont bajban lesznek, akik csak minimálbéren vagy ahhoz közeli jövedelmen levő munkavállalókat foglalkoztatnak, nekik az 5 százalékpont kevés lesz az emelés fedezetéhez.

Jobban teszik, ha az értékes munkaerőt nem kötik le alacsony hozzáadott érték előállításával. Inkább szabaduljon fel a munkaerő és a hatékonyabb cégek tudják őket alkalmazni.

Évekkel korábban Erdélyből sok kolléga érkezett, akik magyarok, csak a határ "másik oldalán" születtek. Ők szívesen jöttek hozzánk dolgozni. Ha valaki ma onnan elindul, nem áll meg hazánkban, hanem továbbmegy nyugatra. Most Kárpátaljáról szeretnénk megfelelő munkatársakat idecsábítani, ennek lehetőségét most térképezzük fel. Mivel mi amerikai cég vagyunk, ezért nem munkaköri feltétel, hogy az illető tudjon magyarul, elég, ha jó az angolja.A magam részéről üdvözlöm a bérek ilyen nagymértékű emelését. Igaz, mint cégvezetőnek nekem is kihívás volt, hogy a már elfogadott jövő évi költségvetésben forrást találjunk a bérrendezésére, de ebben sokat segített az 5 százalékpontos járulékcsökkenés.Mégis azt kell mondanom, - kellő távolságról vizsgálva meg a kérdést - hogy ha egy vállalkozás nem tudja az emelt béreket kitermelni, akár hatékonyság növelésével, akár a piaci árak növelésével, akkor nekik nincs helyük a gazdaságban.Vagyis a gond nem a munkavállalók szintjén fog jelentkezni, hanem a kevésbé hatékony cégek tulajdonosainál. A béremelés emellett fehérítő hatással lesz a gazdaságra. A feketén működő vállalkozások kevésbé tudják majd alacsony bérrel és zsebbe történő fizetéssel megfogni az embereket, ha a minimálbér jelentősen növekszik. Sok munkavállaló pedig arra fog rájönni, hogy megéri rendezett körülmények között munkát vállalni, mert a táppénze is több lesz, ha beteg lesz, illetve a nyugdíja is, ha elérkezik annak az ideje. Erről korábban sokan megfeledkeztek és csak a zsebbe került nettó jövedelmet nézték.