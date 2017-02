Már májusban találkozhat Orbán és Trump

Mindez azt is jelenti, hogy májusban Orbán Viktor is találkozhat Donald Trumppal a brüsszeli NATO-csúcson.A Fehér Ház közleménye szerint Trump és Stoltenberg megvitatta, hogyan lehetne rávenni minden NATO-szövetségest a védelmi kiadások vonatkozásában vállalt kötelezettségeik teljesítésére.Választási kampányában Donald Trump azt ígérte, rá fogja kényszeríteni az észak-atlanti szövetség tagjait, hogy növeljék katonai kiadásaikat, könnyítve ezzel a katonai blokk finanszírozásában az Egyesült Államokra háruló terheket. Javaslatát azonban republikánus párttársai és az ellenzéki demokraták egyaránt bírálták, s az ötlet aggodalommal töltötte el az európai szövetségeseket is, akik attól tartanak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök előnyt kovácsolhat a csökkenő amerikai szerepvállalásból.A Fehér Ház közlése szerint Trump és Stoltenberg vasárnap megvitatták az ukrán határ menti konfliktus békés rendezésének (esetleges) lehetőségét is.A Fehér Házat nemrég elfoglaló Trump elnök azzal zaklatta fel az európai szövetségeseket, hogy enyhébb vonalat hirdetett meg a Krím Ukrajnától való elszakítása és a kelet-ukrajnai konfliktusban játszott szerepe miatt szankciókkal sújtott Oroszországgal szemben.Az új amerikai elnök azonban szombaton Petro Porosenko ukrán elnökkel is beszélt telefonon, és azt ígérte neki, Washington azon fog dolgozni Kijevvel, Moszkvával és a kelet-ukrajnai konfliktusban érintett felekkel, hogy helyreállítsák a békét az ukrán-orosz határon.