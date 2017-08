Már most félnek az ítélet napjától Amerikában

Az USA csődkockázati mutatójának megugrása is ezeket a félelmeket tükrözi, április óta nem látott magasságban van az amerikai 5 éves CDS-felár.

Wall St is bracing for another debt-ceiling debacle. US 5y CDS price (Cost to insure against US default) jumps. https://t.co/MoTuXA4izw pic.twitter.com/IpuvEolYOS