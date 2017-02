Már Párizsban is népszavazást szeretnének az olimpiáról

Miután a Momentum Mozgalom aláírásgyűjtése után Budapest nemrég visszavonta a pályázatát, már csak Los Angeles és Párizs maradt versenyben a nyári játékok rendezési jogáért.A párizsi kezdeményezés mondjuk egyelőre ott tart, hogy tizenegy nap alatt kilencezren írtak alá egy online-petíciót, melynek szervezői azzal érvelnek, hogy az olimpia helyett sokkal hasznosabb dolgokra is lehetne költeni a pénzt, például a tömegközlekedésre vagy a lakhatásra, és az olimpia amúgy is inkább a szponzorokról szól, mint a sportról.űSérelmezik azt is, hogy Párizs úgy pályázott a 2024-es olimpia megrendezésére, hogy nem kérdezték meg erről az embereket.Az Inside the games idézi a párizsi pályázat szóvivőjét, aki szerint az online aláírásgyűjtés ellenére a pályázatuk ugyanúgy robog tovább, és minden erejükkel azon lesznek, hogy a hátralévő hónapokban kampányoljanak a párizsi olimpia mellett. Azt is megemlítette, hogy a pályázat eddig nagyon népszerű volt, különösen a fiatalok körében, és a kormányban is mindenki egyetért, hogy olimpiát kell rendezni.A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szeptember 13-án jelenti majd be a 2024-es olimpia helyszínét, jelen állás szerint Párizs és Los Angeles között megy a verseny. Eddig Boston, Toronto, Hamburg, Róma és legutóbb Budapest lépett vissza pályázatával.