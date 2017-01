Máris magyarázkodásra kényszerül az USA-kormány a Trump-fal miatt

Felmerültek kérdések, hogy az elnök hogyan kívánja finanszírozni az építkezést, és az egyik ötlet, amellyel Ryan házelnök és mások rukkoltak elő, hogy ezt átfogó adóreform keretében is meg lehetne oldani, benne olyan országokra kivetendő importadóval, amelyekkel nagyarányú kereskedelmi deficitünk van

Tekintsük át gyorsan, hogy a világ legnagyobb politikai, gazdasági, katonai hatalmának új vezetése miként építi hitelességét.Donald Trump gyakorlatilag egészen azóta, hogy választási kampányában felmerült egy mexikói határfal építésének szükségessége, azt hangoztatta, hogy az ezzel járó költségeket a déli szomszéd fogja majd állni. A mexikói elnök, Enrique Pena Nieto tiltakozása ellenére tegnapi rendeletében szintén megerősítette ezt a szándékát.Trump még egy harcias Twitter-üzenettel is tüzelte saját harci kedvét: azt írta, hogy amennyiben a déli szomszéd nem hajlandó állni a számlát, akkor nincs is szükség a jövő hétre tervezett találkozóra. Ez már Mexikónak is sok volt, az elnök szintén egy Twitter-poszt keretében megüzente a nagyvilágnak, hogy hivatalosan is értesítették a Fehér Házat a jövő hét keddi elnöki találkozó lemondásáról.A stílusosan elegáns csörte már a Fehér Háznak is sok volt, szóvivője jelezte, hogy felveszik a kapcsolatot a mexikói féllel az időpont módosítása érdekében. Miközben abban reménykedtünk, hogy a szerelmesek csak találnak valami új időpontot a randira, jött az újabb hír: félreértés volt az egész, pontosabban csak egy ötlet a sok közül.Spicer azt mondta az újságíróknak: nem kidolgozott javaslatról van szó, az importvám csak egyike a szóba került lehetőségeknek az építkezés forrásainak megteremtéséhez.- fogalmazott Sean Spicer. Hozzátette: ezzel is csak azt akarta érzékeltetni, hogy a fal felépítéséhez nem olyan nehéz előteremteni a pénzt, mint ahogyan azt egyesek sugalmazzák. A szóvivő fontosnak tartotta még leszögezni azt is, hogy ha lenne importadó, az lehetne akár 18, vagy 5 százalékos is, de lehet más megoldást is találni.Arra a hírek szerint nem tért ki, hogy ennek fényében miként kell értékelni néhány órával korábbi, az elnöki különgépen tett, elég egyértelműnek ható bejelentését a mexikói árukra tett 20%-os importvámról, illetve a mexikói költségviselésről aláírt elnöki rendeletet. És arra sem, hogy Trump vehemens, a diplomácia kifinomult világához szervesen igazodó Twitter-bejegyzése akkor most egy olyan zsarolás volt-e, amit ezennel visszavont.Az ötlet egyébként, hogy átfogó adóreformhoz "igazítsanak" importadót, amelyet más országokra is kiterjesztenének, s amelyből finanszíroznák a falépítést kongresszusi republikánus politikusoktól származik, és - sajtóinformációk szerint - Paul Ryan házelnök zárt ajtók mögött győzködte róla Donald Trumpot. Az elnök először el is vetette, mondván, hogy ez túlságosan komplikált konstrukció lenne, de aztán azt közölte, hogy megfontolja.Közben nagy amerikai importcégek és áruházláncolatok is - köztük például a Walmart vagy a Target - közölték: ha importadóval sújtanak termékeket, akkor ezt áremelés formájában áthárítják a vevőkre.