May: jövő héten tényleg elkezdődnek a Brexit-tárgyalások

Jól haladnak az egyeztetések

Június 27-én kiderül, hogy működik-e a külső támogatás

A DUP-val folytatandó együttműködés első próbája - ha addig létrejön a megállapodás - június 27-én várható, amikor az újjáalakult alsóház szavaz az új kormány első törvényalkotási programjáról. Ez bizalmi szavazásnak számít, és ha az alsóház elveti a programot, a kormánynak le kell mondania.

Jövő héten tényleg elindulnak a Brexit-tárgyalások

A Brexit-tárgyalások menetrendje változatlan marad és azok a jövő héten megkezdődnek

Ma került sor egy megbeszélésre az együttműködési megállapodásról Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök és Arlene Foster, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) vezetője között, amely után egyik fél sem tett hivatalos nyilatkozatot, de nem hivatalosan mindkét részről jelezték, hogy nem maradtak megoldatlan kérdések. Arlene Foster Twitter-üzenetében közölte, hogy a tárgyalások jól haladnak, és ő arra számít, hogy rövid időn belül sikeresen le is zárulnak.A múlt csütörtöki előrehozott parlamenti választások eredményeként a konzervatívoké lett a legnagyobb alsóházi frakció, de a párt elvesztette abszolút többségét, így kisebbségi kormányzásra kényszerül. Ebben a helyzetben a Konzervatív Párt a tervek szerint a legnagyobb észak-írországi lojalista erő, a DUP frakciójával együttműködve kormányoz tovább, mivel a két pártnak együttesen megvan az abszolút többsége az alsóházban.Formális koalíciót azonban a két párt nem köt, hanem a "confidence and supply" rendszer alapján működik majd együtt a londoni alsóházban. A westminsteri típusú parlamentáris rendszerben az ilyen jellegű megállapodásokban részes kis pártok vállalják, hogy ha a legnagyobb, de abszolút többséget el nem érő párt vezetésével kisebbségi kormány alakul, annak külső támogatást nyújtanak sarkalatos kérdésekben, például bizalmi szavazásokon (confidence), illetve olyan jellegű törvényjavaslatok - mindenekelőtt a költségvetés - elfogadtatásában, amelyek a kormány működéséhez szükséges pénzellátást (supply) biztosítják.Eseti, szavazásról szavazásra kötendő megállapodások alapján az egyezségben részes kis pártok más törvényjavaslatok parlamenti elfogadtatásához is segítséget nyújthatnak, de a bizalmi és a költségvetési szavazásokhoz nyújtott támogatásuk a legfontosabb, mivel ezek kudarca a kormány bukását jelenti.Theresa May ezt követően Párizsba repült Emmanuel Macron francia államfőhöz, és a közös sajtótájékoztatón bejelentette, hogy az Egyesült Királyság uniós kilépéséről szóló tárgyalások menetrendje nem változik, azok jövő héten megkezdődnek.- mondta a Brit kormányfő Emmanuel Macron francia elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján. A köztársasági elnök megerősítette, azt szeretné, hogy a tárgyalások "a lehető leggyorsabban megkezdődjenek".A két ország vezetője munkavacsorájukat követően kilátogat a Franciaország-Anglia barátságos labdarúgó mérkőzésre a Saint-Denis nemzeti stadionba.