Még egy lépéssel közelebb: újabb 75 milliárdot szorított ki az MNB

Azt már lehetett előzetesen tudni, hogy 400 milliárdnyi jegybanki irányadó eszköz jár le, amit nem fognak teljes mértékben megújítani. Azt is tudtuk, hogy a 875 milliárdos állományt két hónap alatt 125 milliárddal kell csökkenteni ahhoz, hogy összejöjjön a célkitűzés. Ebből végül 75 milliárdot most kipipáltak. Az MNB egyébként 350 milliárdot hirdetett meg, majd ezt 25 milliárddal lejjebb vitte a tenderen.A március végére kitűzött 750 milliárdos összeg a jegybank közleménye szerint összességében a likviditási folyamatok figyelembe vételével a 2016. negyedik negyedévben kiszorított likviditáson túl további legalább 100-200 milliárd forint kiszorítását jelenti a három hónapos betéti eszközből. Az idei első két tender és a 750 milliárd forintos mennyiségi korlát alapján- árulták el már most. Akkor is 400 milliárdos állomány jár majd le, vagy így teljesülhet az 50 milliárdos további kiszorítás.