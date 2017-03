Még hogy visszavonjuk a lex Heinekent? Frászt!

A Csíki sör megvédése alapvetően nemzeti ügy, nem gazdasági

Az ATV azért kérdezte meg a politikusokat, mert a HVG úgy értesült, hogy még a Fidesz-frakció jogászai is védhetetlennek találták , így a kormány gyakorlatilag ejtette a "lex Heinekent", azt a törvényjavaslatot, amely a vörös csillag ürügyén tört volna borsot a sörgyártó orra alá.Frászt! - mondta a visszavonást firtató kérdésre Semjén, aki szerint azonban "erkölcsileg, politikailag és jogilag is helyes és védhető" a javaslatuk, és Kósa Lajos sem kért tőlük kihátrálást. (Ez a kijelentés viszont nem cáfolja, hogy Kósa a frakcióülésen hosszan sorolta volna, hogy mi a baj a Lázár János és Semjén Zsolt javaslatával.)Érdemes megjegyezni, hogy a HVG nem azt írta, hogy a lex Heinekent visszavonnák, hanem azt, hogy - például az uniós állásfoglalásra várva -Egy ilyen forgatókönyvbe bőven belefér, sőt, tulajdonképpen szükséges elem a hangos politikai kardcsörtetés.- mondja Semjén Zsolt, amivel tulajdonképpen nem is tagadja a hazai politika, hogy a Heinekent igazából nem az önkényuralmi jelkép használata miatt kívánja büntetni a kormány, hanem mert védjegybitorlási vitát nyert a bíróságon a Csíki sörrel szemben."Ha érhet minket kritika, akkor csak annyiban, hogy már korábban, a tiltott önkényuralmi jelképekről szóló törvény megszületésekor kellett volna a tiltást a kereskedelmi termékek esetében is megállapítani. De jobb későn, mint soha!" - nyilatkozta ezután Semjén, amivel hirtelen mégis csak a Csíki sörhöz semmilyen módon nem kapcsolható érvelést dob be. Egyébként a HVG három problémát említ meg a törvényjavaslattal kapcsolatban, a Semjén által említett valóban az egyik ezek közül. Ezen felül a nemzetközi védjegyszabadalmi szabályok miatt sem lenne esélye a javaslatnak, illetve azért, mert a kormány egyedi felmentést adhat, ami egy ilyen szabályozás esetében valóban teljesen abszurdnak tűnhet.