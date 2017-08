Még idén kiszórhat egy kis pénzt a kormány

230 milliárd forint elkölthető még

2017-ben a kormányzati szektor eredményszemléletű hiánya (ESA-deficit) az Országvédelmi Alap felhasználásától függően a GDP 1,8-2,1 százalékos sávjában lehet.

Csütörtökön tette közzé a Magyar Nemzeti Bank a szokásos féléves költségvetési jelentését , amiben előrejelzést ad az idén és jövőre várható államháztartási folyamatokról.Ennek egyik lényeges megállapítása (mely rímel a júniusi elemzésükre is), hogyA kormány GDP-arányosan 2,4%-os hiánycélt tűzött ki, nominálisan az ESA egyenlegcél -895 milliárd forint, ehhez képest számít a jegybank most 663 milliárd forintos hiányra.

Így jön ki a matek

Az áfabevételek esetében 3442 milliárd forintra számítanak az elemzők, ami 100 milliárd forinttal alacsonyabb, mint a módosított előirányzat. Ennek oka, hogy a kormány magasabb EU forrásfelhasználáshoz kapcsolódó állami beruházásokkal számolt, valamint az új fehérítő intézkedések kiterjesztésétől is több bevételre számított.

A jövedéki adóbevételekre adott prognózis 29 milliárd forintos elmaradást mutat. A különbség feltehetően a dohánytermékek után fizetendő adó alakulásának eltérő megítéléséből fakad.

Közben viszont a jövedéki adóbevétel dinamikus növekedéséhez jelentős mértékben hozzájárult az üzemanyagok forgalmának növekedése.

Az eltérés annak köszönhető, hogy az MNB szakértői az önkormányzatok egyenlegére sokkal jobb adatot vár, mint amit a kormány eredetileg feltételezett. Az önkormányzati alrendszer 422 milliárd forintos többlettel zárhat ezek szerint, míg a kormány -20 milliárd forintot tervezett. Ebben az esetben a jelentős eltérést az uniós előleg kifizetések determinálják, prognózisuk szerint idén az alrendszer 350 milliárd forintnyi uniós előleget kaphat a központi költségvetéstől. Ezen túlmenően a kedvező 2016. évi bázis is növelheti az alrendszer egyenleg-többletét, mivel az uniós előlegek nélkül számított pénzforgalmi egyenleg tavaly meghaladta a 120 milliárd forintot. A kedvező éves adatot támasztja alá az is, hogy az első negyedévben 140 milliárd forintos pénzforgalmi többlete volt az önkormányzati rendszernek.A központi alrendszer esetében a módosított előirányzatnál rosszabb lehet az egyenleg. Ennek elsősorban az az oka, hogy az adóbevételek elmaradnak a megemelt törvényi előirányzattól, elsősorban aesetében.

A jegybank várakozása szerint a kiadási oldal is visszafogottabb lesz a terveknél, mivel a Start munkaprogramnál, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátásoknál is kisebb lehet a végső kiadási összeg. Ezen felül a központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok tartalék előirányzatok nélkül számított nettó kiadásai is kismértékben alacsonyabbak lehetnek a törvényi előirányzatoknál, ideértve az uniós kifizetéseket is.