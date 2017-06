Még jobban dübörgött a magyar gazdaság

A növekedés éves és negyedéves összevetésben is magasnak mondható. Utóbbi azért fontos, mert a magas éves indexet alapvetően befolyásolta a mély bázis: 2016 elején a hétéves uniós költségvetés logikájának megfelelően eltűntek az országból az EU-források, ami a beruházások összeomlásához vezetett. A rövid bázisú mutató alakulásából azonban az látszik, hogy nem csak ez a statisztikai hatás magyarázza a magyar növekedési adatot, hanem valóban erősen indult a 2017-es év.

A növekedést az uniós források újbóli felpörgése mellett a lakossági fogyasztás is hajtja. Örvendetes azonban, hogy nem csak a belső motorok húznak: az európai konjunktúra magára találása nagyon jót tett a tavaly csak stagnáló ipari szektornak, amely így jelentősen hozzá tudott járulni a növekedéshez. Az ipar teljesítménye volt egyébként az előrejelzésekhez képest az egyik meglepetésfaktor: hozzáadottérték-alapon (ahogy a GDP-be beleszámít) ugyanis gyorsabb növekedést számolt a KSH, mint amit a havi volumenadatokból becsülni lehetett. Az erős lakossági keresletre érzékeny szolgáltatások az általunk várt mértékben járult hozzá a növekedéshez.

A felhasználási oldalról becsült GDP esetében azt láthatjuk, hogy a lakossági fogyasztás a vártnál kisebb mértékben növekedett. Ez a kiskereskedelmi forgalom adatai alapján gyanítható volt, de a bérdinamikát figyelve a 2,5%-os növekedési ütem meglepően alacsonynak mondható. A beruházások viszont óriási ütemben bővültek, igaz, ahogy említettük, a 28,4%-os indexben a főszerep a tavaly év eleji óriási visszaesésé. Az import növekedési üteme meghaladja az exportét, ami megfelel annak a képnek, hogy a gyors belső felhasználás miatt a külső egyensúlyi pufferünk az idén apadni fog. Igaz, erre elsősorban a fogyasztás élénkülése miatt számítanak a szakértők, ám az első negyedévben ez inkább a beruházásnak volt köszönhető.

A növekedés szerkezeti változásait mutatja az alábbi ábra is. Mint látható, a beruházási fordulat (vörös oszlop) okozza az élénkülést, a fogyasztás hozzájárulása viszonylag stabilnak mondható.

a mai adatok közül kiemelendő, hogy fordult a beruházási ráta szomorú trendje. A következő negyedévekben további növekedést várunk a mutatóban, és erre nagy szükség is van, ugyanis az utóbbi egy év átlagos 18,4%-os értéke elkeserítően alacsony.

A mai adatok ismeretében továbbra is 4% körüli növekedésre számítunk az idén. Az előrejelzés főbb bizonytalanságait (1) az időjárásfüggő mezőgazdasági teljesítmény, (2) az uniós forráskifizetések dinamikája, illetve (3) az európai konjunktúra stabilitása jelenti.

A sokféle GDP-növekedésről - Így nézzük mi

A KSH többféle GDP-mutatót is közöl a jelentésében. Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (yoy) indexből három is létezik: a nyers, a naptári-hatással igazított (wda), illetve a szezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) tekinti fő számnak (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért az összehasonlítást is megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.



Az előző negyedévhez viszonyított (qoq) GDP-index természetesen minden esetben szezonálisan és munkanap-hatással igazított, mivel az egyes negyedévek a GDP-n belül nagyon eltérő súlyúak és szerkezetűek, máshogy nincs is értelme számolni növekedést. Európában a legtöbb helyen ez számít a fő számnak, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni kedvező tulajdonságai miatt. Ez a mutató is rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, de rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos.