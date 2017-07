Még két évig hiába vársz kamatemelésre Magyarországon

a külső környezet változásával nőttek a lefelé mutató inflációs kockázatok. Amennyiben az infláció tartósan elmarad az inflációs céltól, a Monetáris Tanács kész a monetáris kondíciók további lazítására nem-hagyományos, célzott eszközök alkalmazásával.

Nagy izgalmakra felesleges készülni a keddi újabb Magyar Nemzeti Banki kamatdöntéskor, mert a piaci elemzők szerint most is változatlanul 0,9%-on marad az (egyre kevésbé) irányadó kamatláb.és szintén egyöntetű a vélemény arról, hogy év végéig is változatlanul maradhat ez a kamatláb.Az már izgalmasabb kérdés, hogyAz MNB Monetáris Tanácsa a június végi kamatdöntési közleményben (a friss inflációs előrejelzések ismeretében) azt vetítette előre, hogy az inflációs cél fenntartható elérése fél évvel később, 2019 elejétől várható és azt is jelezte, hogy

Ezek az üzenetek akkor némi forintgyengülést indítottak el, mert a vártnál kissé lazább hangvételűre sikeredett a közlemény. A lendületes (3,5% körüli) gazdasági növekedés és a felesleges gazdasági kapacitások eltűnésével ugyanisA jegybank múlt havi jelzése miatt azonban a mostani felmérésben arra is rákérdeztünk, hogy az elemzők hány százalék esélyt adnak annak, hogy még egyszer újraindul a kamatcsökkentési ciklus.a többiek szerint erre nincs esély, sőt két szakértő szerint jövőre már kamatemelésre kerül sor. A legintenzívebb monetáris szigorításra Liam Carson, a Capital Economics londoni elemzője számít, hiszen szerinte jövő év végén már 2%-on áll majd az irányadó ráta. A többiek leghamarabb 2019-ben bekövetkező első szigorításra számítanak, de ketten konkrétan csak 2020-ban kalkulálnak ezzel.

Mindebből tehát az következik, hogy a szakértők döntő része szerint még 2018 végén is a jelenlegi 0,9%-on áll majd az irányadó ráta és ez az eredményünk jött ki sorozatban már a negyedik egymást követő havi felmérésben.

Ki hogyan látja a folyamatokat?

elemzője a holnapi kamatdöntés kapcsán a forint erejére és az emiatt esélyes jegybanki szóbeli intervencióra is felhívta a figyelmet. Megfogalmazása szerint "Annak ellenére, hogy a forint szabadesésben van, még akkor is, ha ez olyan ütemű, mint egy lassított felvétel, az MNB nem változtat majd a monetáris politikáján. Az alapkamat és a kamatfolyosó továbbra is változatlan lesz. A legérdekesebb kérdés, hogy vajon az MNB beavatkozik-e, amennyiben a forint eléri és áttöri a 305-ös szintet. A gyengítésre jó lehetősége lett volna a héten, amennyiben FX swap tendert tart, hiszen a héten nincs lejárat. Úgy tűnik azonban, hogy az FX swapok célja valóban csak a kamatok szinten tartása. Ha a forint azonban továbbra is erőtől duzzad, nem lennénk meglepve, ha egy-egy MNB nyilatkozat napvilágot látna a héten a forint gyengítése érdekében."

Ő egyébként úgy látja, hogy az első MNB kamatemelés várható időpontja leghamarabb 2019 végén lesz, de “persze nagyon sok múlik az EKB politikáján, de egyelőre az MNB nagyon határozottnak tűnik ebben a tekintetben." A múlt pénteki Reuters elemzői konszenzus szerint egyébkéntírásban, hogy a havi 60 milliárd eurós eszközvásárlási programjának viszafogására készül és várhatóan 2018 elejétől indul majd el ténylegesen a pénznyomtatás lassítása,Ebből kiindulva tehát nem véletlen, hogy a Portfolio felmérésének 11 szakértője közül 7 leghamarabb csak 2019-ben számít idehaza monetáris szigorításra.elemzője is ezt a "világképet" osztja, hiszen úgy fogalmazott: "Az elmúlt hónapot tekintve nem látunk érdemi változást a kamatdöntés szempontjából releváns tényezőkben. Az idén és jövőre éves átlagban még az MNB 3%-os célja alatt maradhat a pénzromlás üteme, így a belső fundamentumok valószínűleg nem korlátozzák az MNB-t a laza monetáris kondíciók tartós fenntartásában. Az EKB laza monetáris politikája várhatóan szintén nem jelenti még a mozgástér érdemi szűkülését a következő két-három negyedév során."

elemzőinek véleménye szerint a holnapi "közlemény szövegezése "dovish" maradhat, és annak is egészen nagy esélyét látjuk, hogy a hangvétel még tovább lazul, hiszen a cél az, hogy a piac minden szegmense hitelesnek tekintse az üzenetet, ami szerint a hazai monetáris kondíciók hosszú ideig ultra-lazák maradnak. Az alacsony kamatok melletti elköteleződést az is tükrözi, hogy legutóbb a deviza swap tendereken a lejáró 3 hónapos futamidő helyett 6 hónapos futamidőt kínált az MNB."Ehhez hasonló gondolatot említettelemzője, mivel meglátása szerint "még mindig monetáris lazító ciklusban vagyunk, csak ez nem a kamatokon keresztül történik. Az alapkamat vágásának esélye csekély, a következő lépés egy újabb HIRS lehet" (hitelezési aktivitáshoz kötött kamatcsere ügylet).elemzője megjegyezte, hogy a magyar maginfláció szépen lassan emelkedik, összhangban az MNB előrejelzéseivel, a teljes infláció pedig várhatóan idén augusztusban érheti el lokális csúcsát, majd azt követően 2-2,2% körül stabilizálódhat, a 3%-os inflációs célt pedig 2018 közepe körülre közelítheti meg. Az elemző szerint az utóbbi hetekben meredekebbé vált magyar hozamgörbének nem örül az MNB a jelzáloghitelekre tekintettel és emiatt arra számít, hogy a jegybank újra megismétli a kamatok minél tovább minél alacsonyabb szinten való tartásának szándékát, hogy ezzel a hozamgörbe középső szegmensét még nyomás alatt tudja tartani.