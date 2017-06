Még tovább költekezhet a kormány

Előrejelzésük szerint az államháztartás ESA-hiánya 2017-ben a GDP 1,8-2,1 százaléka lesz, ami kissé magasabb a márciusi prognózisuknál.

Csütörtökön mutatta be a jegybank legújabb Inflációs jelentését , melynek általános megállapításairól itt számoltunk be. A költségvetési folyamatokkal kapcsolatban a jegybank elemzői kiemelik: a következő években is alacsony lehet a költségvetés hiánya, ami a dinamikus gazdasági növekedéssel együtt a GDP-arányos államadósság-ráta folyamatos csökkenését eredményezi.Ez viszont azt jelenti, hogy a jegybank szakértői még az idei költségvetés módosítása után is úgy látják, további mozgástér áll a kormány rendelkezésére.

A bevételi folyamatokat meghatározza a munkaerő-piaci konjunktúra, amelynek következtében az adóbevételek magasabbak a márciusi előrejelzésünknél.

A kiadási oldal változását pedig a költségvetés módosítása magyarázza: ez a közútfejlesztések bővítését, a beruházások előkészítésének felgyorsítását és a tartalékok növelését tartalmazta.

Emellett számolnak a kórházak tartozásállományának növekedését is figyelembe vették, mint az ESA-hiányt növelő tétel.

A legutóbbi előrejelzéshez képest több változást vezettek át a jegybank szakértői:

Az elemzők azt is bemutatják, hogyeltérése nagyrészt az uniós támogatások effektív felhasználására vonatkozó prognózisok jelentős különbségére vezethető vissza. Az első öt hónap alapján mérsékeltebb igénybevétellel és így alacsonyabb önrésszel számolnak, mint az előirányzatok. Ugyanakkor így is számottevő azvárható éves emelkedése 2016-hoz képest.l a munkaerőpiac feszessége miatt azzal számolnak, hogy a költségvetés tervezésekor feltételezettnél kevesebb résztvevője lesz a programnak. Azszármazó előrejelzésük elmarad az előirányzattól, melyet főként a mérsékeltebb EU forrásfelhasználás miatti alacsonyabb állami beruházás, illetve a fehéredési hatás eltérő megítélése okozhatja.

Mi várható jövőre?

A jegybank szakértői megismétlik azon korábbi véleményüket, miszerint a mostani felállás szerint jövőre akkor teljesülhet a 2,4%-os kormányzati hiánycél, ha a kormány nem költi el az Országvédelmi Alap tartalékait.A kormányénál rosszabb prognózis elsősorban a bevételek alacsonyabb várható teljesülésére vezethető vissza. Ez pedig főként a makropályák közötti eltérésekre vezethető vissza. A költségvetési szervek nettó kiadásainál és a nyugellátások esetében viszont egyaránt alacsonyabb kiadásokra számítanak. A nyugdíjkiadások esetében a különbözet fő oka, hogy a költségvetés magasabb GDP növekedési előrejelzéssel számol, és ezzel összhangban nagyobb nyugdíjprémium kifizetését tervezi.