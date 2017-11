Megbukott Afrika legismertebb diktátora

A hadsereg képviselői a korábban elfoglalt ZBC állami televízióban közölték, hogy átvették az ország irányítását Robert Mugabe elnök kormányától. A hatalomátvételt azzal indokolták, hogy a 93 éves Mugabe köreiben lévő "bűnözők" ellen léptek fel, és tagadták, hogy katonai puccsot hajtottak volna végre.A hatalomátvételt vélhetően Emmerson Mnangagwa zimbabwei alelnök menesztése váltotta ki. A sokáig Robert Mugabe elnök utódjának tartott Mnangagwát a múlt héten váltották le, miután összekülönbözött az elnök feleségével, aki így esélyessé vált arra, hogy ő lépjen férje helyére. Mnangagwát azzal vádolták meg, hogy a hatalom átvételére szőtt összeesküvést. Az alelnök külföldre menekült.Egy kormányzati forrás tudatta, hogy a hadsereg őrizetbe vette Ignatius Chombo pénzügyminisztert, akit a katonaság gazdasági és társadalmi nehézségek okozásával vádol. Chombo vezető tagja a Mugabe által vezetett Zanu-PF kormányzópártnak. A fegyveres erők közölték, hogy az államfőnek és családjának nem esett baja, biztonságban vannak.

Forrás: PHILL MAGAKOE / AFP

Fizess a kulcstámogatóknak - épp annyit, hogy megőrizd lojalitásukat. Ne feledd, közeli támogatóid inkább a te helyedben lennének, mintsem hogy tőled függjenek. A te nagy előnyöd velük szemben abból fakad, hogy te tudod, honnan jön a pénz - míg ők nem. Zimbabwe Robert Mugabéje, amikor puccs fenyegette, végül mindig képes volt pontosan annyit fizetni a hadseregnek, hogy az minden előfeltevés ellenére lojális maradjon hozzá.

Hírforrások korábban arról számoltak be, hogy lövöldözést lehetett hallani Mugabe fővárosi rezidenciája körül, miután katonák és katonai járművek jelentek meg Harare utcáin, és szemtanúk három nagy robbanást véltek hallani a város központjában. A legfrissebb értesülések szerint katonák és páncélos járművek lezárták a kormányhivatalokhoz, bíróságokhoz és a parlamenthez vezető utakat.Constantino Chiwenga vezérkari főnök hétfőn nyíltan azzal fenyegetett, hogy beavatkozik a politikába, mert értékelése szerint tisztogatás zajlik a kormánypárton belül a függetlenségi harcban részt, háborús veterán vett tagok ellen.Robert Mugabe az afrikai kontinens legismertebb diktátora. Egyik legismertebb szörnytette az volt, amikor a ndebele nemzetiség húszezer tagját gyilkoltatta le a hírhedt, Észak-Koreában kiképzett 5. dandárjával. A hadművelet neve Gukurahundi, volt, ami annyit tesz: "a korai eső, amely a tavaszi esők előtt elmossa a pelyvát".Mugabe kedvelt témája a diktatórikus rendszerek politikai elemzéseinek. A "Kezdő diktátorok kézikönyve" című könyv szerzője, Mikal Hem évekig élt Mugabe rendszerében. Az ennél is ismertebb "Diktátorok kézikönyve" a hatalommegtartás eszközeit elemezve az alábbiakat írja Mugabéról:Nem kell hozzá nagyon pesszimistának lenni, hogy jó esélyt adjuk egy újabb diktátor feltűnésének. Már csak azért sem, mert a diktátorok jó része legalább életük vége felé megbukik, amikor környezetük megsejti, hogy az uralkodásuknak hamarosan vége lesz. A Mugabe bizalmi köreiből megszervezett puccs hasonló mintát sejtet.Zimbabwe gazdaságát is alaposan megviselte Mugabe regnálása. A több évig tartó óriási hiperinfláció után az idén már óriási készpénzhiánnyal küzdött az ország, amelynek teljesítménye 2000 óta lefeleződött.