Megdöbbentő: jobban bízik a világ Putyinban, mint Trumpban

Az elemzőház tanulmányában kiemeli, hogy bár Putyin is alacsony bizalmat és támogatottságot élvez a világ országai körében, ha külügyi helyeztek megoldásáról van szó, még így is többen szavaznak neki bizalmat, mint Donald Trumpnak.A 37 országban elvégzett kutatás alapján az emberek 60%-a úgy véli, hogy Putyin nem kezeli jól a külügyi problémákat, és csupán 26%-uk szerint végez ilyen szempontból jó munkát. 36 országban megkérdezték azt is, hogy Putyinban vagy Trumpban bíznak-e jobban, ésLegalább az amerikaiak a saját elnökükben bíznak jobban, az ottani lakosok 53%-a szavaz bizalmat Trumpnak, míg Putyinnak csak 23%. Az oroszok pedig - talán nem meglepő módon - úgy vélik, hogy Putyin sokat tett az országuk helyzetének megerősítésében a világ porondján, emellett a tanulmány szerint az amerikaiak és az oroszok egymásról alkotott véleménye javulást mutat a 2015-ös állapothoz képest.