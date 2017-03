Megegyezett a Heineken és a Csíki Sör!

A közlemény így szól:Ezek után érdeklődve várjuk, hogy jelent-e (még/már) problémát a Heineken vörös csillaga.A konfliktus az idén év elején éleződött ki, illetve ekkor lépett bele a magyar kormány, amikor is a marosvásárhelyi táblabíróság jogerős ítéletében betiltotta az Igazi Csíki Sör gyártását. Az Igazi Csíki Sör gyártóját a Heineken Románia perelte be, mert úgy vélte, hogy a sör gyártója eltulajdonította szellemi tulajdonát.A magyar kormány több fronton próbált nyomást helyezni a Heinekenre, például azzal, hogy felvetette: a sörök címkéjén szereplő vörös csillag önkényuralmi jelkép. A kormány azonban sosem titkolta igazán, hogy a lépést a Csíki Sörrel kapcsolatos konfliktus miatt hozta meg. Ez már csak azért is nyilvánvaló, mert amikor három éve a gyártóval stratégiai megállapodást kötött, még nem zavarta a logó.A másik támadási frontot a magyar részről az jelentette, hogy kiderült, a kormány vizsgálat alá vonná a sörgyárak működésének szabályozását. Különösen a nagy cégek és a kisebb magyar szereplők, valamint a vendéglátó-ipari vállalkozások viszonya érdekelné a hatóságokat, mivel felmerül, hogy a kizárólagossághoz igen közeli megállapodások versenykorlátozó jellegűek.