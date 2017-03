Megfordul a népvándorlás a Brexit miatt, Budapest lehet az egyik célpont

számos brit munkavállaló vándorolhat a keleti EU-tagállamokba, hogy az újonnan megnyíló regionális szolgáltatói központokban helyezkedjen el.

Idén januárban jelentette be a világ legnagyobb alapkezelője, a BlackRock, hogy Magyarországon nyit új irodát.Ez önmagában is nagy hír, a Bloomberg cikke szerint azonban egy olyan, aminek a Brexit lehet az egyik katalizátora.Korábban a nagy multinacionális vállalatok, legyen szó termelői ágazatban, vagy a szolgáltatói szektorban tevékenykedő cégekről,, alacsonyabb hozzáadott értékkel bíró és szakképzést igénylő pozíciókat létrehozva.. Ezzel együtt azonban nem csak a cégek jöhetnek, hanem az elmúlt években megszokott jelenséggel ellentétbenA BlackRock magyarországi központjának vezetője, Melanie Seymour szerintálláslehetőség után, emellett sok, magas keresetű magyar szakember is érdeklődött a mintegy 500 pozíció iránt.A BlackRock-hoz hasonló szereplők megjelenése egyben azt is jelenti, hogy az egyre jobb karrier- és fizetéslehetőségek miatt a jövőben lassulhat a térségi munkaerő elvándorlása, hiszen sokaknak az az álma, hogy itthon maradhassanak, vagy éppen hazajöhessenek - véli Seymour.. A lengyeleknél például 936 multinacionális szolgáltatóközpontban összesen 212 ezer munkahely van, ezek száma az évtized végére pedig 300 ezerre nőhet. A helyi kormány szerint idén mintegyTermészetesen a brit munkavállalókért nem csak a kelet-európai országok versengenek, hanem nyugati EU-tagállamok is, ezért egyáltalán nem biztos, hogy az Egyesült Királyságból távozó cégek és munkavállalók végül a térségünkben telepednek meg. Erre lehet példa akár az Európai Bankhatóság, ami úgy tűnik, Párizst választotta új székhelyéül, pedig Budapest is pályázott rá.