Megint itt a lehetőség, hogy Matolcsyék mindenkit meglepjenek

A Magyar Nemzeti Bank 0,9%-os irányadó rátája hónapok óta gyakorlatilag már csak nevében irányadó, a. A kamatdöntő üléseket követően nyilvánosságra hozott rövidített jegyzőkönyvek rég óta (változatlan formában) is ezt az üzenetet közvetítik:Ez alapján nem meglepő, hogy. Sőt, idén még biztosan nem fog emelkedni az alapkamat.

a szakértők arra számítanak, hogy a jelenlegi 750 milliárd forintról 600 milliárdra süllyeszti majd az MNB a második negyedév végére a befogadott állományt.

Annak ellenére, hogy az inflációs mutató már megközelíti a 3 százalékot, a maginflációs mutató továbbra is 2 százalék alatt van. Ez egyelőre elegendő érvet szolgáltathat arra, hogy a jegybank továbbra is fenntartsa a lazításra vonatkozó kommunikációját.

Ahhoz, hogy a Monetáris Tanács álláspontjában változás következzen be, azaz hogy felhagyjon a lazító politikával, arra lenne szükség, hogy a jelenleginél szigorúbb hangvételre váltson a Janet Yellen vezette Fed, illetve formálisan is megjelenjen az EKB kommunikációjában a QE exit, valamint a kamatemelés.

Ennél sokkal érdekesebb, hogy mennyiben határozzák meg a következő negyedév végére vonatkozóan a jegybanki 3 hónapos betétállomány maximumát, amelyről szintén holnap születik majd döntés:Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint arra is érdemes lesz figyelni, hogy- vélekedett rövid kommentárjában Virovácz Péter.A gyorsuló infláció ténye egyelőre nem fogja zavarni a jegybanki döntéshozókat Nyeste Orsolya és Ürmössy Gergely, az Erste Bank elemzői szerint sem.Jobbágy Sándor, a CIB Bank elemzője is úgy véli, hogy, és bár az infláció márciusban tovább emelkedett, amivel gyakorlatilag elérte a 3%-os célt, az alapfolyamatok továbbra sem jeleznek veszélyes mértékű inflációs nyomást. Épp ezért idén még nem kell szigorítaniuk a monetáris politikán.

Peter Attard-Montalto, a Nomura elemzője arra a kérdésünkre, hogy mikor jöhet az első kamatemelés, egyszerűen annyit válaszolt: "soha".

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy az MNB egyelőre ki fog tartani a laza monetáris politikája, illetve erre vonatkozó kommunikációja mellett, azonban a béremelkedés oldaláról érkező egyre nagyobb inflációs nyomás, továbbá a nemzetközi monetáris politika lassú normalizálódása belátható időn belül arra fogja kényszeríteni a jegybanki döntéshozókat, hogy elkezdjenek megágyazni egy későbbi kamatemelésnek. A megkérdezett elemzők többsége úgy véli, hogy 2018 vége felé, illetve 2019 első negyedévében már reális esély van egy kamatemelésre.Akadnak persze olyanok is, akik még 2018 végére is 0,9%-os alapkamatot várnak, sőt,Ez alatt persze nyilván ő sem azt értette, hogy soha többé nem fog emelkedni az alapkamat Magyarországon, csupán arra utalt, hogy, még ha ezzel kicsit szembe is megy azzal, amit a piaci szereplők várnak, illetve amit az infláció indokolna.