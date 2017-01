Megint kiterítette holnapi lapjait az MNB

Eredetileg 100 milliárd forintnyi három hónapos betétet helyeztek el október végén, ez jár le szerdán, emellett meglepő módon az MNB 125 milliárd forintnyit hirdet meg a honlapján található adatok szerint. A meghirdetett mennyiség első pillantásra meglepő lehet, hiszen ezzel nem csökken tovább a 3 hónapos betéti állomány. Úgy tudjuk azonban, hogy ennek oka egyszerűen egy jegybanki belső szabályozás, ami előírja a minimálisan meghirdetett mennyiséget. Nincs szó tehát arról, hogy a jegybank a likviditásszűkítést háttérbe szorította volna, továbbra is cél a március végére kitűzött 750 milliárdos állomány elérése. Minimális csökkentés egyébként szerdán is bekövetkezhet, hiszen a jegybank a meghirdetett mennyiségtől ±50 milliárd forinttal eltérhet, és minden bizonnyal a jegybank ki is fogja használni ezt a mozgásteret.

Az MNB a 3 hónapos betéti tender meghirdetett mennyiségével kapcsolatban az alábbiakra hívja fel a figyelmet. A 3 hónapos betét tenderein meghirdetett mennyiség a bankok esedékes betéti lejárata mellett kiemelten a várható likviditási pályának és a kiszorítandó likviditásnak függvénye. A meghirdetett mennyiséget ezen felül az is befolyásolhatja, hogy a negyedéven belüli lejáratok között nagyok az eltérések, miközben az MNB törekszik arra, hogy a kiszorítási hatás viszonylag egyenletes legyen a negyedév folyamán. Fontos aláhúzni, hogy a 750 milliárd forintos negyedév végi korlát tenderenkénti elosztására belső szabályok is vonatkoznak, amelyek az egyenletes leosztásból adódó mértékektől való eltérésre tartalmaznak előírásokat a meghirdetett mennyiség tekintetében. Ugyancsak fontos hangsúlyozni, hogy a vonatkozó terméktájékoztató alapján az ajánlatok elfogadásakor az MNB-nek lehetősége van eltérni a meghirdetett mennyiségtől, felfele és lefele is. A 3 hónapos betéti tender eredményéről az MNB - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - a tenderzárást követően közleményt tesz közzé.

Közben az MNB hivatalosan is reagált megkeresésünkre: