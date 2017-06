Mégis kitilthatja a muszlimokat Amerikából Trump

A döntéssel megnyílt a lehetőség Trump előtt, korlátozhatja a nem amerikai állampolgárok beutazását Szíriából, Irakból, Iránból, Szudánból, Líbiából, Szomáliából és Jemenből. Az elnök korábban azt mondta, ha a Legfelsőbb Bíróság zöld utat ad a törvénynek, akkor az 3 napon belül érvénybe is lép. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csütörtökön már nem engedik repülőre szállni az Egyesült Államok felé a hét, többségében muszlimok által lakott országok állampolgárait és a meglévő vízumjaikat is visszavonják - emlékeztet az Index A rendeletet korábban többször felfüggesztették szövetségi bírók, amiért az nem felelt meg a törvényességi előírásoknak, több panasz érkezett, melyek szerint hátrányosan megkülönbözteti a muzulmánokat, ezért alkotmányellenes. Korábban Trump is muszlim tilalomnak nevezte a törvényt, később ettől elhatárolódott, a saját muszlimokról szóló kampányszövegeit is eltűntette a honlapjáról és az utazási tilalom kifejezést kezdte használni.Trump eredeti tervében nemzetbiztonsági okokra hivatkozva kivétel nélkül mindenkinek megtiltotta volna, hogy beutazzon Amerikába, de így nem engedték át a törvényt, ezért belekerült az a kitétel, hogy azok, akiknek vannak közeli ismerőseik az USA-ban, akikkel bizalmi kapcsolatban állnak és ezt tudják is igazolni a hatóságoknak, ők továbbra is bejuthatnak az országba.