Meglepő dolog történt a magyar magánberuházásokkal

Tavaly a negyedik negyedévben a magánberuházások 6%-kal haladhatták meg az egy évvel korábbi szintet. A növekedés hosszú ideig tartó visszaesés után érkezett, így megerősítve látjuk egy negyedévvel ezelőtti értékelésünket, miszerint eljöhetett a régóta várt fordulat.

A magyar gazdaság egyik legfontosabb kérdése, hogy elindul-e végre a beruházások növekedése. Mint ismert, 2016-ban az uniós források visszaesése óriási zuhanást hozott a beruházásokban, és ez ráirányította a figyelmet a részletekre. Vajon az uniós források cikcakkján túl is ilyen elkeserítő a helyzet? Van-e élet az állami megrendeléseken kívül létező magánszektorban?A mai adatok előjelei nem voltak különösebben biztatók. A teljes nemzetgazdasági beruházások 2016 végén év/év alapon óriási zuhanást produkáltak - talán a rendszerváltozáskor láttunk utoljára hasonlót. Azt tudtuk ugyan, hogy a jelenség mögött elsősorban az áll, hogy 2015 végén az előző uniós költségvetési ciklus forrásait gőzerővel költötte a kormány, ami nagyon magas bázist generált, de a visszaesés mértéke még így is meglepő volt. A részletes GDP-adatokból azt is láthattuk, hogy a megelőző negyedévek beruházási számait kissé visszahúzta a KSH, ami szintén arra utalt, hogy magánberuházások trendjében megfigyelt óvatos emelkedés megtörhetett.Ehhez képest a mai adatok azt mutatják, hogy a beruházások visszaesését teljes egészében a költségvetés számlájára írhatjuk. Itt óriási visszaesést láthatunk, ami rávilágít az állami beruházások EU-forrásfüggőségére. Ugyanakkor a magánszektor éledezése folytatódott, ezt mutatja az alábbi ábra kék vonala. (A költségvetést mutató piros vonalhoz a nagy hektikusság miatt másik skála tartozik.)

Így számoltunk A "kormányzati szektor statisztika" tartalmazza a nemzeti számlák egységes rendszere alapján kimutatott kormányzati beruházási kiadásokat folyó áron. Ezt a nemzetgazdaság teljes állóeszköz-felhalmozásával összevetve maradék elven adódik a magánszektor beruházása. A folyó áras teljesítményt 2005-ös árakra vetítjük vissza úgy, hogy a folyó áras és a 2005-ös árakon bemutatott GDP-statisztikából teljes beruházási árindexet számolunk. Így kapjuk meg az árváltozástól szűrt idősorokat, amelyek a beruházási teljesítményt a két szektorra vonatkozóan mutatják. A módszert először ilyen formában a Budapest Költségvetési Felelősségi Intézet alkalmazta

A magánberuházásoknak van is honnan emelkedni. A versenyszektor GDP-arányos beruházási rátája tavaly történelmi mélypontjára süllyedt. Az év végi felugrással azonban végre megállt a csökkenő trend. Az idén várhatóan tovább emelkedhet a mutató, hiszen az uniós források nagyobb része éri el közvetlenül a vállalati szektort, illetve az élénkülő hitelezés is forrásul szolgál a fejlesztésekhez. Ráadásul a lakossági beruházás is magához térhet, ahogy felpörög a lakásépítés.