Meglepő ugrás a legfontosabb német konjunktúra-indexnél

A német Ifo gazdaságkutató intézet által havonta 7000 cég bevonásával végzett felmérésének júniusi értékét 115,2 pontra módosították most, tehát ehhez képest történt a közel 1 pontos emelkedés 116 pontra. A hírügynökség elemzői konszenzusában senki sem várt 1115,5 pont feletti értéket, így tehát jókora meglepetés most a friss érték.A jelenlegi helyzetmegítélés alindexe 124,2 pontról 125,4 pontra ugrott, míg a következő 6 hónap kilátásait megragadó alindex 106,8 pontról 107,3 pontra kapaszkodott.Az index négy ágazati összetevőjéből háromban (feldolgozóipar, nagykereskedelem, építőipar) intenzív emelkedés következett be, az egyedüli kivétel a kiskereskedelem volt, amelynél 16-ról 11 pontra süllyedt az alindex.A várt feletti német Ifo-index adatra az euró csekély mértékben emelkedett a dollárral szemben 1,1660-ig, míg a német DAX-index 25 ponttal 12275 pontra emelkedett néhány perc alatt.