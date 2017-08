Meglepődtek az elemzők az S&P döntésén

Németh Dávid, K&H Bank

Kissé Mónika, Equilor

Váratlanul érte az elemzői gárdát az S&P pénteki lépése, melynek során javította a magyar adósbesorolás kilátását.A csökkenő adósságot, a gazdaság gyorsuló növekedését és a bankszektor javulását is értékelte a Standard & Poor's hitelminősítő péntek esti döntésében, amellyel pozitívra javította az eddigi stabilról a magyar államadósság osztályzatának kilátását - vélekedett Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője.A szakember az MTI-nek elmondta, hogy csökkent a külső adósság és az adósságfinanszírozás szerkezete is kedvezően módosult, a belföld felé tolódott el.Emellett lendületet vett a gazdaság, 3-4 százalék közötti lehet az éves növekedés, 2-3 százalékos infláció mellett.Az államadósság a jelenlegi tempóval évente 1,5-2 százalékkal csökkenhet, így 70 százalék alatti GDP-arányos adósságszint várható az évtized végére.Németh Dávid szerint az S&P döntésében szerepet játszhatott az is, hogy bár választási év következik, ennek ellenére a költségvetés stabil, nem szállt el a deficit.Az értékelési szempontok között volt az is, hogy a bankszektor portfóliója tisztult, a nem teljesítő hitelállomány tartósan csökken, 10 százalék körül van - fejtette ki a K&H Bank vezető elemzője.Pozitív meglepetést okozott az elemzők számára az S&P döntése, mellyel a korábbi stabil kilátásokat pozitívra módosította a hitelminősítő a változatlan, BBB-/A-3 besorolás mellett. A magyar részvények és kötvények, valamint a hazai deviza erősödhetnek a hírre reagálva.A kilátásjavítást főként a bankrendszer állapotának javulásával indokolja a hitelminősítő, de hosszabb távon ugyanazok a folyamatok támogatták, melyek a tavaly őszi felminősítéshez vezetettek. Az elmúlt években az ország sérülékenysége számottevően csökkent, jelentős a fizetési mérleg többlete, csökkenő a külső adósságállománya, alacsony költségvetési hiánya mellett az elmúlt hónapokban a rövid távú növekedési kilátások is jelentősen javultak a támogató külső környezet mellett.A hétfői nyitásban a magyar eszközök, így a részvények és kötvények is profitálhatnak a kedvező hírből, a magyar blue chipek közül az OTP vezetheti az emelkedést, melyet a pozitív nemzetközi piaci hangulat is támogathat majd. A forint erősödése azonnal megkezdődhet, bár annak mértéke a 300-as szint környékén limitált lehet, mivel épp a héten a közölte az MNB, hogy kész további nem hagyományos lazító eszközök alkalmazására is, amennyiben az infláció alakulása ezt megkívánja.A hitelminősítők sorában a Moody's lesz a következő, október 20-án számíthatunk értékelésre. Itt a meglévő Baa3 besoroláshoz szintén stabil kilátás tartozik, elképzelhető, hogy ezt áttekinti és pozitívra változtatja a Moody's. A sort idén november 10-én a Fitch zárja, jelenleg itt is stabil kilátást rendelnek BBB- besoroláshoz.Mivel a 2018-as év parlamenti választási év lesz, melyekben a hitelminősítők inkább óvatosak döntéseik során, túl korai még arról nyilatkozni, hogy az S&P mikor módosíthatja a pozitív kilátás után magát az országbesorolást is. Erre valószínűleg a gazdaságpolitikai lépések megismerése után kerülhet sor.