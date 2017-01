Meglett az év végi pénzszórás hatása, nagyot estek a kormány tartalékai

Decemberben nőtt a bankrendszer forintlikviditása, ami elsősorban a hitelintézeti egynapos betétek átlagállományának növekedésében tükröződik. A forgalomban lévő készpénz átlagállománya részben az év végére jellemző szezonalitás következtében tovább emelkedett. A külföldi követelések átlagos és hó végi állománya egyaránt csökkenést mutatott decemberben. Az egynapos bankközi kamatláb a hónap során jellemzően a kamatfolyosó alsó felében tartózkodott - olvasható az MNB csütörtöki közleményében, melyet a jegybank mérlegének előzetes adatai kapcsán adtak ki.Az év végén a jegybankmérleg legérdekesebb sora szokás szerint a központi kormányzat betéteit szokta tartalmazni, hiszen. A tavaly évre is hatványozottan igaz volt, hiszen november végéig gyakorlatilag nullás volt a költségvetési egyenleg, majd ezt decemberben korábban sosem látott költekezéssel fejelte meg a kormány.

Ez a folyamat pedig a tartalékokon is megmutatkozott, a jegybanknál elhelyezett betétek állománya december végére 1140 milliárd forintra esett vissza, ami 786,1 milliárddal volt alacsonyabb a novemberi értéknél. Ennél alacsonyabb összegre 2015 decemberében volt példa legutóbb, akkor is az év utolsó hónapjában költekezett ki a kormány. Várhatóan 2017-ben is hasonló lesz a forgatókönyv: az év nagy részében a betétek hizlalása lesz majd a cél, hogy aztán az év végén megint elkölthesse a tartalékokat a kormány.A tartalékot egyébként ilyenkor nem csak költségvetési kiadásokra fordítják. Ahogy néhány napja beszámoltunk róla, az év utolsó hónapjában intenzív állampapír-visszavásárlást is végrehajtott az állam, aminek fedezetét szintén ezek a betétek jelentették.