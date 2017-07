Mégsem lesz 4% feletti gazdasági növekedés?

A konjunktúrakutató intézet munkatársai korábban is, áprilisi előrejelzésükben szintén 3,7 százalékra várták az idei gazdasági bővülést. Jövőre a Kopint-Tárki 3,5 százalékos gazdasági növekedést vár, az infláció szerintük 2018-ban tovább emelkedik, éves szinten 2,5 százalékra valószínűsítik - tette hozzá Palócz Éva.A Kopint kutatói szerint az ipar "magához tért", nekilendült, és ez nemcsak az autóiparnak köszönhető. Az ipari termelés idén 4,7 százalékkal, jövőre 5,5 százalékkal bővül majd. Palócz Éva elmondta: egyre jobban meglódulnak a beruházások, idén 17 százalékkal, jövőre azonban már csak 7 százalékkal bővülnek majd.Az export ebben az évben és 2018-ban is 8 százalékkal nő majd, az import 2017-ben 9,2 százalékkal, jövőre 9 százalékkal bővül a Kopint prognózisa szerint.A konjunktúrakutató elemzői azt várják, hogy idén és 2018-ban is a forint/euró árfolyama a 310-es szint körül alakul éves szinten.Palócz Éva rámutatott: a Kopint-Tárki elemzői arra számítottak, hogy a lakossági fogyasztás erőteljesebben bővül majd, de az idei első negyedéves adatok alapján lejjebb vitték várakozásaikat, így azt jósolják, hogy ebben az évben és jövőre is 3,5-3,5 százalékkal nő majd a háztartások fogyasztása.