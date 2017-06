Megszólalt a kormány a magyar euróról

Ugyanakkor az euró bevezetése akkor válhat időszerűvé, ha Magyarország gazdasági fejlettsége megközelíti az euróövezet országainak az átlagát, tehát a tényleges konvergencia létrejön

A magyar egy főre jutó GDP az EU-átlag 67%-a volt tavaly, ezt kellene a jelek szerint közelíteni ahhoz, hogy realitás legyen az euró bevezetése.

Mivel az önálló monetáris politika is segített a válság leküzdésében, Magyarország egyelőre nem kíván belépni a kötött árfolyamrendszerbe, ez a kellő időben majd saját elhatározásán múlik - közölte az NGM a napilappal.Az NGM emellett azt válaszolta, óriási előrelépés, hogy teljesítjük a belépési kritériumokat.írta a tárca.A minisztérium arra figyelmeztet, ha anélkül lépnénk be, hogy a reálgazdaság teljesítménye megközelítené az eurózónáét, akkor a csatlakozás vesztesei lehetnénk, hasonlóan egyes mediterrán országokhoz. "Másrészt az euróövezet elmúlt években felszínre került nehézségei, belső problémái nyomán az euróövezetnek is meg kell még újulnia, stabilizálódnia, és egyben vissza kell szereznie korábbi vonzerejét" - közölte a tárca.