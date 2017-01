Megszólalt Orbán az olimpiai népszavazásról

A Modern Városok Program újabb állomására, Szegedre látogatott ma Orbán Viktor miniszterelnök, amelynek keretében egy nem a témához illő kérdésről, a Budapesten már gőzerővel zajló olimpiaellenes népszavazási aláírásgyűjtésről is megkérdezték.A kormányfő a válaszában elmondta, hogy a kormány tudomásul veszi azt, hogy emberek népszavazást akarnak, és azt is hozzátette: csak akkor nyilatkozik a kezdeményezésről, illetve akkor alakítja ki a kormány az álláspontját, ha összegyűlt a szükséges mennyiségű aláírás.A január 19-én indított aláírásgyűjtés keretében tegnap estig mintegy 70 ezer aláírást gyűjtött össze a Momentum Mozgalom, és ezen felül még több kisebb ellenzéki párt is gyűjti az aláírásokat, de ezek nincsenek benne a 70 ezerben. A 138 ezer érvényes budapesti aláírást 30 napon belül kell összegyűjteni.Amint pénteken megírtuk: a Modern Városok Program teljes becsült keretösszege múlt hétig már 2448 milliárd forint volt és ehhez adódik hozzá a ma aláírt szegedi megállapodás 50-70 milliárd forintra jelzett keretösszege (nincs még pontos rögzített keretösszeg) és további három megyei jogú város tavaszig megszülető megállapodása is. A kormányfő még Győrbe, Salgótarjánba és Hódmezővásárhelyre is ellátogat az MVP keretében.