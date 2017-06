Megszületett a végeredmény a brit választásokon

Konzervatívok 318

Labour 261

SNP 35

Lib Dem 12

DUP 10

Sinn Fein 7

Egyéb 7

Konzervatívok kisebbségben, elsősorban a DUP eseti támogatásával

Con-DUP koalíció szűk, 2 mandátumos abszolút többséggel

A 650 hely eloszlása az alábbiak szerint alakult:Ebből az alábbi lehetőségek tűnnek a legvalószínűbbnek a kormányalakításra:Egyik sem Theresa May álma, a jobboldal csak azzal vigasztalhatja magát, hogy legalább olyan katasztrófa nem lett az előrehozott választás ötletéből, hogy kiesnek a hatalomból. Bár a Munkáspárt is belengette a kisebbségi kormányzás ötletét, nemigen látszik, hogy ez miként jöhetne össze. Még a skótok és a liberális demokraták támogatása is kevés lenne a kormányzóképes többség kialakításához.Friss fejlemények, hírek, vélemények a brit választásról az alábbi gyűjtőcikkünkben olvashatók: