Megugrott a magyar ipar februárban

Az éves indexeket vizsgálva az látszik, hogy februárban munkanaphatástól megtisztítva a termelés 7,0%-kal emelkedett, a nyers adat viszont csak 2,7%-os emelkedést mutatott. A két adat közötti jelentős eltérés oka elsősorban az előző év szökőnaphatása.

A februári havi alapú 3,4%-os ipari termelés-ugrás összhangban van azzal, hogy abban a hónapban rendkívüli magasságba, közel 60 pontig ugrott a magyar feldolgozóipari beszerzési menedzser index. Utóbbinak egyébként már a márciusi értékét is ismerjük tegnap óta , az pedig továbbra is jóval 50 pont felett jár (56 ponton), de már süllyedt februárhoz képest. Mindez rövid távon afelé mutat, hogy a magyar ipar is jól teljesíthet a feldolgozóipari konjunktúra segítségével (igaz a bmi és a feldolgozóipari teljesítmény közötti korábban szorosabb együttmozgás az utóbbi időben jócskán lazult, ahogy azt az alábbi ábránk is mutatja).