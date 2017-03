Megújult a Portfolio fóruma

Leporoltuk a (lássuk be) kissé már elavult fórumunkat annak érdekében, hogy felhasználóink szebb, kényelmesebb formában oszthassák meg gondolataikat és olvashassák másokét. Topikgazdai szerepkör, átláthatóbb moderáció, avatar és egyéb funkciók kerültek be a fórumba, de a lényeg továbbra is a tartalom, amit a felhasználók állítanak elő.A Portfolio fóruma havi 40 ezer látogatóval, 1-1,5 millió oldalletöltéssel a legpörgősebb interaktív gazdasági felület Magyarországon. Befektetésekről, tőzsdéről, gazdasági és közéleti hírekről zajlik a csevegés, és reményeink szerint a fórum továbbra is a pezsgő véleménycsere terepe marad.A következő napok még csiszolgatással, a felhasználói visszajelzések áttekintésével telnek, és reméljük, régi és új felhasználóink tetszését elnyeri az új felület.A Portfolio csapata