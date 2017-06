1. oldal

Íme a régi-új kormány 2017.06.09 18:48 Változatlan személyi összetétellel alakult meg péntek este az új brit kormány belső kabinetje. A Downing Street bejelentése szerint továbbra is Philip Hammond tölti be a pénzügyminiszteri tisztséget, Amber Rudd a belügyminiszter, Boris Johnson a külügyminiszter, Sir Michael Fallon maradt a védelmi minisztérium élén, és David Davis vezeti a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalások irányítására létrehozott tárcát. A brit kormányfői hivatal tájékoztatása szerint Theresa May miniszterelnök pénteken további kinevezéseket nem jelent be. Az előző napi előrehozott választások csaknem végleges eredménye szerint a kormányzó Konzervatív Párté lett a legnagyobb alsóházi frakció, de a párt elvesztette abszolút többségét, így kisebbségi kormányzásra kényszerül. Theresa May pénteken bejelentette, hogy a Konzervatív Párt a legnagyobb észak-írországi lojalista erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) frakciójával együttműködve kormányoz tovább, de formális koalíció lehetőségéről nem esett szó. (MTI)

A skótok máris beintettek Maynek 2017.06.09 14:03 A Skót Nemzeti Párt (SNP) mindent megtesz a Theresa May brit kormányfő vezette Konzervatív Párt kormányalakításának ellehetetlenítéséért - mondta Nicola Sturgeon skót tartományi miniszterelnök pénteken. "Együtt fogunk működni a többiekkel, hogy a konzervatívok ne kerülhessenek a kormány közelébe" - hangsúlyozta. "Mindig mondtuk, hogy szívesen összefognánk másokkal egy tisztességesebb ország felépítéséért." Sturgeon úgy vélekedett, hogy az előrehozott választások nyomán May elvesztette hitelességét. A skót tartományi vezető szerint a konzervatívoknak fel kellene hagyniuk a kemény Brexitre vonatkozó terveikkel. (MTI)

Az északírekkel alakít kormányt May 2017.06.09 13:58 Új kormányt alakítok, mely biztosítja az ország számára a biztonságot. Ez csak a konzervatív és az északír unionista párt támogatását fogja élvezni, ennek a két pártnak erős a kapcsolata évek óta, így képesek leszünk közösen dolgozni Nagy-Britannia érdekében - mondja Theresa May sajtóbeszédében. A kormányfő a rövid felolvasott nyilatkozatban kitért arra is, hogy igyekszik végigvinni a sikeres Brexit-folyamatot, új kapcsolat kialakítását célozza Európával. Megismételte, hogy a tárgyalások tíz nap múlva kezdődnek Brüsszellel, vagyis nem fognak tovább csúszni. May kérdésekre nem válaszolt, így egyelőre azt sem tudni, hogy a DUP kívülről támogatja-e a kormányt vagy klasszikus koalíció lesz. Egyelőre a kormány összetételéről sem beszélt May, de szinte biztosan lesznek változások.

Juncker is türelmetlenül várja a Brexit-tárgyalásokat 2017.06.09 12:59 Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke bízik abban, hogy a brit parlamenti választások eredménye nem lesz hatással a Brexitről szóló tárgyalásokra, így azok minél hamarabb megkezdődnek Nagy-Britannia az Európai Unió között. "Erősen bízom abban, hogy Nagy-Britannia a választások után is hajlandó lesz elkezdeni a tárgyalásokat a Brexitről" - jelentette ki Juncker pénteken Prágában, sajtóértekezleten. "Bízom abban, hogy a választások eredménye nem lesz kedvezőtlen hatással a tárgyalásokra, amelyeket már nagyon várunk" - tette hozzá. (MTI)

Hiába várt a fél világ Theresa Mayre 2017.06.09 12:56 Már kettő órája el kellett volna kezdődnie Theresa May brit kormányfő tegnapi választásokat értékelő beszédének, de erre még mindig nem került sor. Gyanítható, hogy a színfalak mögött lázas egyeztetés zajlik arról, hogy a Konzervatív Párt kivel, hogyan és milyen feltételekkel tudna kormányt alakítani. Az eddigi információk szerint az északír Demokratikus Unió Párttal, amelynek 10 mandátumára nagy szüksége van a konzervatívoknak (318 helyük van, az abszolút többséghez 326 kell). Theresa May beszédére most már várhatóan csak azt követően kerül sor, hogy meglátogatja a királynőt. Erzsébet királynő a jelen állás szerint Theresa Mayt kérheti fel a kormányalakításra.

Megszületett a végeredmény a brit választásokon 2017.06.09 11:41 Késő délelőttre mind a 650 képviselői széknek lett gazdája a brit választáson. Abszolút többséget egyetlen párt sem tudott elérni, szűk koalíciós többség vagy instabil kisebbségi kormányzás képzelhető el. tovább a cikkhez...

Perceken belül a kamerák elé áll May 2017.06.09 11:35 Az eredetileg 11 órára meghirdetett May-beszéd már több, mint fél órája csőszik, de egyelőre továbbra is az a várható menetrend, hogy May tart egy rövid sajtótájékoztatót a Downing Street 10. előtt a választási eredményekről, majd fél 2-re a Buckingham Palotába hajt a királynőhöz. Tőle azt fogja kérni, hogy őt bízza meg a kormányalakítással, tekintettel arra, hogy a legtöbb mandátumot a Konzervatív Párt szerezte (jelen állás szerint 318-at). Ezzel azonban nincs meg az abszolút többség a parlamentben, így kénytelen koalíciós egyeztetéseket kezdeni. Az északír Demokrata Uniónak 10 mandátuma van, velük összejönne a minimálisan szükséges 326 mandátum és így a kormánykoalíció, bár kérdés, hogy meddig tartana ki ez a koalíció és maga a kormány meddig maradna "stabil".

Tusk sem tud semmit a tárgyalások menetrendjéről 2017.06.09 11:34 Nem tudjuk, mikor kezdődhetnek meg Nagy-Britanniával a kilépési tárgyalások, csak azt, mikor kell befejeződniük - közölte Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében pénteken. Tusk hozzátette, a felek mindent meg kell tenniük annak a helyzetnek az elkerülése érdekében, hogy tárgyalások hiányában elmarad a megállapodás.

Brüsszel készen áll a tárgyalásokra 2017.06.09 11:25 Az Európai Unióból történő brit kilépésről (Brexit) tervezett tárgyalások csak akkor kezdődhetnek meg, ha London készen áll rá - közölte Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója Twitter-üzenetében pénteken. Barnier hangsúlyozta, hogy a kilépési tárgyalások menetrendje és az Európai Unió álláspontja a kérdésben világos. Theresa May brit kormányfő azt mondta május végén, hogy London a június 8-i előrehozott brit parlamenti választások után 11 nappal akarja megkezdeni a tárgyalásokat Brüsszellel Nagy-Britannia kilépéséről az Európai Unióból, vagyis június 19-én kellene megkezdődnie a tárgyalássorozatnak. (MTI)

Mégsem követelik May fejét? 2017.06.09 11:22 A Sky News információi szerint a DUP be fog állni Theresa May mögé, vagyis összejöhet a kormányalakításhoz szükséges többség. Ezek szerint az északírek mégsem akarják May távozását a támogatásért cserébe. Más forrásokból azt lehetett hallani, hogy a DUP azon is gondolkodik, hogy kívülről támogassa az esetleges kisebbségi May-kormányt. Vagyis a jelek szerint még nincs megállapodás, a lehetőségeket mérlegelik.

Fél 2-kor megy a királynőhöz May 2017.06.09 11:12 A Downing Street 10. tájékoztatása szerint Theresa May brit kormányfő magyar idő szerint fél 2-kor megy a Buckingham Palotába a királynőhöz és azt fogja kérni tőle, hogy ő kaphassa meg a kormányalakításhoz a felkérést. Előtte még a következő percekben megtartja a beszédét a tegnapi parlamenti választások eredményéről.

Tényleg jön a soft-Brexit? 2017.06.09 10:45 A brit választási eredmények egyetlen pozitív olvasata, hogy az eddigi tapogatózó Brexit-tárgyalásokon meglehetősen keményfejűnek mutatkozó konzervatívok koalícióra kényszerülve puhulni fognak, és így a hard-Brexit (az unióval való erőteljesebb szakítás) esélye csökken. Logikus, de nem feltétlenül van így. tovább a cikkhez...

Brit választási sokk: mi jön most? 2017.06.09 10:44 Nemhogy megerősödve jött ki az előrehozott választásokból Theresa May konzervatív pártja, hanem épp ellenkezőleg, elveszítette eddigi parlamenti többségét. Mi lesz most? tovább a cikkhez...

Öngólok sorozata: így jár, aki a közvélemény-kutatásokra teszi fel a sorsát 2017.06.09 10:17 A brit politikára valószínűleg az utóbbi 3 évben nem volt nagyobb hatása semminek, mint a közvélemény-kutatók elképesztő bénázásának. Most is pont ez történt: csúnyán leszerepeltek a közvélemény-kutatók és a fogadóirodák is, a brit konzervatívok újabb hatalmas pechjére. tovább a cikkhez...

Összejöhet a brit kormányalakítás May nélkül 2017.06.09 10:16 A Sky News és a BBC információi szerint az Északír Unionisták azt fontolgatják, hogy támogatják a Konzervatívokat a kormányalakításban (kettejük koalíciójával összejönne az abszolút többség a parlamentben), de a BBC szerint azt gondolják, hogy nehéz ezt a helyzetet túlélnie Theresa Maynek. Magyarul a kispárt May lemondását szabja feltételül a kormánypárti támogatásért cserébe.

Drámai címlapsztori lett a világsajtóban a brit patthelyzetből 2017.06.09 10:10 Drámai helyzetet sugallnak a világ vezető sajtótermékeinek péntek délelőtti címlapjai, hiszen Theresa May brit kormányfő a politikai mandátuma megerősítésére akarta felhasználni az előrehozott választásokat, aztán csúnya bukás vége. tovább a cikkhez...

Valaki megemlített egy második Brexit referendumot 2017.06.09 09:44 Nigel Farage, az elszakadáspárti UKIP félig-meddig visszavonult egykori vezére kilátásba helyezte, hogy ha esetleg újabb népszavazást írnának ki a Brexitről, akkor teljes erővel visszatér a politikába. Ebben nem is az ő személye az érdekes, hanem az, hogy a toryk választási kudarca után lehetőségként felmerül még egy népszavazás lehetősége. Korábbi elemzésünkben azt írtuk, hogy a Brexitet nemigen lehet megpuccsolni, esetleg csak egy második referendummal. Ettől még most is nagyon messze vagyunk, de azért érdekes, hogy egyáltalán felmerült a lehetősége.

Máris megy az egyezkedés a kormány alakításhoz 2017.06.09 09:37 A Sky News értesülései szerint a Theresa May vezette Konzervatívok (akiknek egyelőre 315 mandátumuk van az abszolút többséghez szükséges 326 helyett, de várhatóan 318-319 helyük lesz a végső eredmények mellett) már tárgyalnak az Északír Unionistákkal (10 helyük van most).

Végleg összezavarták a brit választások a bankokat 2017.06.09 09:22 A Brexitről szóló tárgyalások elhúzódása, a "hard Brexit" esélyének csökkenése - az első elemzői és politikusi reakciók alapján ez tűnik most a brit választások legvalószínűbb, bankokat közvetlenül érintő következményének. Mindez a már belengetett székhely-áthelyezéseket és létszámleépítéseket is érintheti, vagyis alig lehet nagyobb a tanácstalanság annál, amit most a Citi bankjaiban éreznek. tovább a cikkhez...