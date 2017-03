Megvan, ki volt a londoni támadó

A Scotland Yard csütörtöki közleménye nem említi, hogy Masood Birminghamben élt volna, de a birminghami nyom már a merénylet után nem sokkal felmerült. A Westminster hídon végrehajtott gázolásos merénylethez ugyanis az elkövető egy olyan járművet használt, amelyet - legalábbis rendszámából következtethetően - Birminghamben bérelhetett.A Scotland Yard szerint Masood az elmúlt évtizedekben erőszakos bűncselekmények, köztük súlyos testi sértés, támadófegyverek birtoklása és a közrend elleni kihágások miatt többször állt bíróság előtt, de terrorizmus vádjával soha nem vonták felelősségre.Masoodot a csütörtöki rendőrségi tájékoztatás szerint először 1983-ban, utoljára 2003-ban ítélték el. A Scotland Yard hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Masood ellen az utóbbi időben nem folyt vizsgálat, és nem volt olyan előzetes hírszerzési értesülés sem róla, amely terrortámadás végrehajtásának szándékára utalt volna.Erre Theresa May brit miniszterelnök is külön felhívta a figyelmet csütörtöki alsóházi nyilatkozatában. May, aki - még Masood személyazonosságának ismertetése előtt - a parlamenti képviselőket tájékoztatta a merényletről és vizsgálat eddigi eredményeiről, elmondta: a támadás elkövetője ellen néhány éve a brit elhárítás (MI5) egy ízben vizsgálatot folytatott "szélsőséges erőszakra hajlamosító nézetei" miatt. Ez azonban "múltbeli ügy", a merénylő az utóbbi időszakban nem került a hírszerzés látókörébe, "perifériára szorult figura" volt, és nem voltak előzetes hírszerzési értesülések arról, hogy mire készül - tette hozzá a kormányfő.A szerda délutáni támadásban a jelenlegi adatok szerint négyen vesztették életüket, köztük egy rendőr, akit Masood a parlament épületénél megkéselt, és maga a támadó, akit a parlamentet őrző rendőri egység agyonlőtt.