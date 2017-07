Megvan Trump kiszemeltje a Fed-elnöki posztra

Utoljára egyébként több mint négy évtizede volt olyan Fed-elnök, akinek szintén nem volt közgazdasági végzettsége.

cikk szerint, mert várhatóan sokan támogatnák őt a törvényhozási meghallgatáson is - fogalmazott egy a kiválasztási folyamatra rálátó forrás. Lényeges azonban, hogy Cohn neve felmerült a Fehér Házi stáb vezetőjeként is, így neki kell majd eldöntenie, hogy ha mindkét lehetőség nyitott, akkor melyiket választja., és ez a tény Fed-elnökként támadásokra adhat okot.A ma hajnali fejlemények alapján azonban összeomlott az Obamacare lecserélésére irányuló Trump törekvés, így ha ez a folyamat valóban megáll, úgy egyelőre nem lenne érdemi költségvetési mozgástér a Trump által beharangozott radikális adóreform végrehajtására se (amelynek keretében eredetileg 15%-ra csökkenne a társasági adókulcs). Így ez a fejlemény is befolyásolhatja Cohn döntését, ha az adóreform elakadása miatt "munka nélkül marad" és összességében sikertelennek tűnik kívülről a munkája.A cikk szerint azonbanmert ez már a sokadik fontos poszt, ahova a korábban általa is bírált Goldman Sachs-tól jelöl valakit. Jelenleg például a saját pénzügyminisztere is Goldmanos bankár volt.

A képen balról jobbra Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, Jared Kushner, az elnök veje, Gary Cohn, a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója és Steve Bannon elnöki főtanácsadó, AFP Fotó

A Politico szerint ha Cohn visszautasítja a felkérést,, aki Stanfordi Egyetem Hoover Intézetében tanít., így van még ideje Trumpnak a jelölteken gondolkodni, igaz rendkívül fontos periódusban kezdődik majd az új Fed-elnöki mandátum. A már megkezdett kamatemelési ciklust optimális ütemben kell(ene) tovább vinni és közben az akkor már valószínűleg szintén zajló mérlegfőösszeg leépítési folyamatot is szintén a piacok számára is elfogadható stratégia szerint kell(ene) tovább vinni.Ebből a szempontból is kulcsfontosságú, hogy milyen monetáris politikai beállítottságú Cohn, akinekA cikk szerint Cohn nézete a jelenlegi Fed-elnökhöz közel állnak, azaz