Merekeden zuhan a brit bizalom

csak az erőteljes külkereskedelem miatt lesz elkerülhető a recesszió.

A CEBR a felmérés adatait ismertető keddi elemzésében kiemeli azonban, hogy a fogyasztói bizalom indexe majdnem ugyanolyan hevesen reagált a választási eredményre, mint a brit EU-tagságról rendezett tavaly júniusi népszavazásra. A referendumon a kilépést pártolók kerültek többségbe, és az utána elvégzett YouGov/CEBR-felmérésben a fogyasztói index 111,9-ről 104,3-ra zuhant.Douglas McWilliams, a Centre for Economics and Business Research alelnöke a keddi adatismertetéshez fűzött kommentárjában kifejti: a jelek arra vallanak, hogyMcWilliams szerint az adatokból következtethetően a fogyasztók bizalma erőteljesen megrendült saját pénzügyi helyzetükkel és még inkább az ingatlanárakkal kapcsolatban, ez pedig hatással lesz a kiskereskedelmi fogyasztási kiadásokra. A CEBR alelnöke közölte: a ház előzetes megítélése szerint a brit gazdaság növekedési üteme a következő hónapokban meredek ívben lassul, ésA brit gazdaság növekedési üteme már a választások előtt lassulásnak indult: az idei első negyedévben a hazai össztermék (GDP) mindössze 0,2 százalékkal haladta meg a tavalyi utolsó negyedévben mért szintet. A tavalyi negyedik negyedévben 0,7 százalékos negyedéves összevetésű növekedést mértek Nagy-Britanniában, és a tavalyi egész évre vetített negyedévenkénti növekedési átlag 0,5 százalék volt.A választások óta drámai mértékben zuhant a brit üzleti szektor bizalmi indexe is. A legnagyobb brit vállalatvezetői szövetség, az Institute of Directors (IoD) új felmérése szerint a vizsgálatba bevont csaknem hétszáz brit cégvezető 92 százaléka mondta azt, hogy aggasztónak tartja a választások nyomán kialakult politikai helyzetet.A június 8-án tartott választásokon a kormányzó Konzervatív Párt elvesztette abszolút többségét az alsóházban, és külső támogatásra szorul törvényjavaslatai, köztük a sarkalatos bizalmi és költségvetési jellegű törvények elfogadtatásához.