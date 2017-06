Merkel: az Európai Unió jövője fontosabb a Brexit-tárgyalásoknál

"Olyan időszakban kerül sor erre a tanácskozásra, amikor a tagállamok mindegyikében növekszik a gazdaság" - mondta sajtótájékoztatóján Merkel."Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az emberek érezzék a változást a munkahelyteremtés és a biztonság terén egyaránt" - tette hozzá. Theresa May brit miniszterelnök úgy vélekedett, hogy rendkívül konstruktív volt az első egyeztetés a kilépési tárgyalásokon, amelyek hétfőn kezdődtek meg Brüsszelben az Európai Unió és a szigetország képviselői között.Elmondta továbbá, hogy az esti ülésen ismertetni fogja kormánya terveit az állampolgári jogok biztosításáról. "Javaslatot fogunk tenni az Egyesült Királyságban élő uniós, illetve a brit állampolgárok jogainak védelmére" - tudatta a kormányfő, hozzátéve, hogy szerinte ez a mai találkozó arról fog szólni, hogy London milyen új kapcsolatokat tud kiépíteni európai szövetségeseivel.Mark Rutte holland miniszterelnök reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Királyság valamilyen formában a kilépés után is része marad az egységes belső piacnak és a vámuniónak, ugyanis ha nem így történik, az ártani fog többek között Hollandia gazdaságának is."Angolbarát vagyok (...) Utálom a Brexitet minden egyes szempontból, de ez egy szuverén döntés, a demokráciával nem lehet vitatkozni" - fogalmazott.Emmanuel Macron francia elnök leszögezte, hogy meg kell erősíteni az Európai Unió védelmi dimenzióját, határozott előrelépésre van szükség a közös védelmi alap és az állandó együttműködési struktúrák terén.Kijelentette, hogy "védelmező Európára" van szükség, és kulcsfontosságúnak nevezte az együttműködést a terrorellenes küzdelem, a migráció és a védelem területén.Macron emellett arról is beszélt, hogy jóval szigorúbban kellene ellenőrizni a külföldi befektetéseket bizonyos stratégiai ágazatokban. Mint mondta, támogatja a szabadkereskedelmet, Európának azonban fel kell lépnie a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen.Charles Michel belga kormányfő leszögezte: "meg kell mutatni, hogy Európa erős és megoldást tud kínálni a kihívásokra".