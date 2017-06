Merkel kemény figyelmeztetést küldött Trumpnak

A jövő heti tárgyalás nem lesz sétagalopp. A nézőpontok között markáns eltérések vannak, ezért helytelen lenne úgy tetetni, mintha minden rendben volna.

Jövő hét pénteken kezdődik a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az EU-t tömörítő G20 szervezet kétnapos ülése Hamburgban, ami a helyenként kínosra sikerült májusi G7 találkozó után különösen izgalmasnak ígérkezik. A rendezvényre Angela Merkel szülővárosában kerül sor, a kancellár pedig tegnapi, német törvényhozás előtti beszédében egyértelművé tette, hogy a hazai pályán keményen ki fog állni elvei mellett. Az üzenet egyértelműen Donald Trumpnak szólt.- fogalmazott a kancellár.Merkel már egyeztetett az európai G20-vezetőkkel, akik teljes támogatásukról biztosították. Az egységre szükség is lesz, hiszen a találkozón jelen lesz Recep Tayyip Erdoğan török, Vlagyimir Putyin orosz, illetve Donald Trump amerikai elnök is, akikkel az elmúlt hónapokban finoman szólva sem volt felhőtlen az EU viszonya. Trumppal a szabad kereskedelem és a klímaváltozás elleni küzdelem terén alakulhat ki éles vitája a német vezetőnek.- mondta Merkel, majd hozzátette, hogy a világ gondjait nem lehet elszigetelődéssel és protekcionizmussal megoldani.Trump nemzetbiztonsági tanácsadója, H.R. McMaster Merkel szavaira reagálva igyekezett nyugtatni a kedélyeket.- szögezte le McMaster.Emmanuel Macron francia elnök elmondása szerint továbbra is bízik abban, hogy Trumpot még jobb belátásra lehet téríteni, az amerikai kapcsolatok jelentősége miatt nagyon fontos, hogy ne próbálják meg elszigetelni Trumpot, a párbeszédet mindenképp folytatni kell.