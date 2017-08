Merkel magasan vezet

Good morning from Berlin where Merkel's victory seems already a foregone conclusion 7 weeks before the federal election in Sept. pic.twitter.com/6vxte1SXou — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 2017. augusztus 6.

Hét hét van hátra a Bundestag-választásig, és nagyon úgy tűnik, lefutott a verseny az élen. Merkel pártja és szövetségese, a CDU/CSU páros egyre jobban növeli az előnyét a kutatások szerint.Mivel a liberális FPD továbbra is 8%-os támogatottsággal rendelkezik, ezért az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Merkel pártja 2009-2013 után ismét a liberálisokkal szövetkezik a nagykoalíció helyett.Christian Lindner, az FPD vezére egy vasárnapi lapinterjúban arról beszélt, hogy a választáson harmadik helyet megszerző párt döntheti el, ki alakít kormányt. A legutóbbi felmérések szerint az FPD mellett a Zöldek és a baloldali Linke párt harcol a harmadik helyért. Ezért most is az következhet be, hogy az FPD lesz a királycsináló.