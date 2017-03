Merkel megreformálná a menekültügyi rendszert

A kancellár hangsúlyozta, hogy az elutasított menedékkérők hazatelepítésében is szorosabb együttműködésre van szükség. Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban is "fontos javaslatokat" terjesztett elő.A tagállamok közötti szolidaritás továbbra is "finoman szólva hiányos", de még ha példamutató lenne, akkor is szükség lenne az EU-Törökország megállapodás mintáját követő együttműködésre további tranzitországokkal és származási országokkal, mert az EU egymagában, partnerek nélkül nem tudja felszámolni az illegális migrációt - mondta Angela Merkel.