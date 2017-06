Merkel olyanról álmodik, amit már gondolatban mindenki eltemetett

Merkel üzenete nemcsak a klímavédelmi egyezmény sorsa miatt érdekes. A szabadkereskedelmi megállapodás tervét már Barack Obama idején is rengeteg bírálat érte, így nem is sikerült tető alá hozni. Ráadásul az új amerikai elnök, Donald Trump több kirohanást intézett az ilyen típusú megállapodásokkal szemben, a csendes-óceáni megállapodásból ki lépett, tulajdonképpen jelentéktelenné téve az egészet. Ehhez képest különös, hogy Wilbur Ross amerikai kereskedelmi miniszter a megállapodás esélyével kecsegteti Európát.

Ezért szegülünk szembe a protekcionista tendenciákkal, amelyek rövidtávon ugyan sikerre vezethetnek, de közép- és hosszútávon kártékonyak

Merkel hivatalának közleménye szerint az észak-németországi kereskedelmi és ipari kamarák szövetségének (IHK Nord) greifswaldi közgyűlésén hangsúlyozta, hogy Németország nyitott a tavaly megrekedt tárgyalások folytatására.Az EU és Kanada megállapodása, a CETA megmutatta, hogy a "modern" szabadkereskedelmi megállapodások hozzájárulhatnak a magas szintű szociális, ökológiai és fogyasztóvédelmi szabványok megerősítéséhez, és világszerte iránymutató szabványok, standardok alakulhatnak ki, ha sikerül szabadkereskedelmi megállapodást kötni az olyan meghatározó, "nagy piacok" között, mint az európai és amerikai - mondta Angela Merkel a kancellária közleménye szerint.Hírportálok beszámolói alapján arról is beszélt, hogy német részről a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás után lehet szó a tárgyalások folytatásáról. A megállapodás esélyeiről azt mondta, hogyA kancellária közleménye szerint Angela Merkel aláhúzta, hogy Németországnak nagyon fontos a piacok nyitottsága, és a szabad és méltányos, fair kereskedelem.- mondta a német kancellár. Kiemelte, hogy a világ legfejlettebb ipari államait és legnagyobb feltörekvő országait összefogó G20-csoport soros német elnökségének legrangosabb találkozóját, a júliusi hamburgi G20-csúcson elfogadandó zárónyilatkozatban rögzíteni kell a nyitott piacok és a szabad kereskedelem elvét.A kereskedelem szabadsága és a piacok nyitottsága alapvető a jóléthez, a gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatottság bővítéséhez - mondta Angela Merkel.Hozzátette: az EU-ban a kereskedelempolitikai kérdésekben illetékes Európai Bizottság arra törekszik, hogy minél hamarabb elkészüljön az EU és Japán szabadkereskedelmi megállapodása. Meg kell gyorsítani az EU és India között kötendő megállapodásról kezdett tárgyalások folyamatát is, és elő kell mozdítani a beruházási tevékenység szabályozásáról szóló EU-Kína megállapodás ügyét is.