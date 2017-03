Merkel támogatja Tuskot, csak épp a lengyelek nem

A kancellár a délután kezdődő brüsszeli uniós csúcson képviselendő német álláspontot ismertető beszédében kiemelte, hogy a lengyel liberális konzervatív politikus megerősítése az uniós állam-, illetve kormányfőket összefogó testület élén "a stabilitás jele az egész Európai Unió számára".A kancellár az EU jövőjével kapcsolatban ismét állást foglalt a többsebességes integráció elképzelése mellett, mint mondta, túlságosan súlyosak a közösség előtt álló kihívások ahhoz, hogy tagjai mindig csak "a legkisebb közös többszörös" megtalálásán munkálkodjanak.Ezért fenn kell tartani a lehetőséget, hogy tagállamok önkéntes alapon, és nem a többiek kizárásával, hanem nyitott együttműködéssel elmélyítsék az integrációt valamely területen. Erre példa az uniós ügyészség intézményének felállítása is, amelyről a brüsszeli tanácskozáson döntenek - mondta Angela Merkel.Közben Varsó mindent megtesz azért, hogy csütörtökön ne kerüljön sor a Európai Tanács elnökének megválasztására - jelentette ki a TVN24 lengyel hírtelevízió csütörtök reggeli adásában nyilatkozva Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter. Elmondta: Lengyelország "jelzést küldött a német félnek, hogy ma nincs szükség a választásra". Rámutatott: a tisztséget jelenleg betöltő Donald Tusk hivatali időszaka május végén jár le, így több mint két és fél hónap van arra, hogy kidolgozzák a választási eljárást."Arról fogjuk tájékoztatni partnereinket, hogy az egész csúcstalálkozót veszélyezteti, ha erőszakkal keresztülvinnék a mai szavazást" - figyelmeztetett. Vagyis a lengyelek burkoltan megfenyegették az EU-t, hogy a csúcson nem szavazzák meg a döntéseket, ha mégis Tusk kap többséget.Waszczykowski a RadioWnet rádiócsatornának is nyilatkozatot adott, amelyben kifejtette: meg kellene fontolni, hogy egyáltalán szükség van-e a kormány- és államfőket tömörítő Európai Tanács (ET) elnöki tisztségének jelenlegi formájára. Ehelyett meg lehetne fontolni a soros elnökség bevezetését a tagállamok minisztereit tömörítő Európai Unió Tanácsának mintájára - vetette fel.