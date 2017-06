Merkeléknek összejött az, amiről Orbán Viktor álmodik

A kívánatos állapot az, hogy ha ma 100 forint adósságunk van, akkor holnap 98 legyen.

Ennek megállításához egy olyan költségvetésre lesz szükség előbb-utóbb, amit szakmai berkekben csak nullás költségvetésnek neveznek. Vagyis csak annyit fogyaszthatunk, amennyit megtermelünk, illetve legalább annyit megtermelünk, amennyit elfogyasztunk.

Unter zwei Billionen Euro - Deutschlands Schuldenberg wird kleiner https://t.co/dndgHSE8XS — BILD (@BILD) 2017. június 29.

Orbán Viktor miniszterelnök 2016 óta többször is azt hangoztatta, hogy számára az államadósság nominális értékének csökkenése lenne ideális. Tavaly januárban így fogalmazott Februárban pedig megismételte ezt:Ami Magyarországon még csak terv,A német adófizetők szövetségének tegnapi híre szerint kétezer milliárd euró alatt jár már a német államadósság összege, erre legutóbb 2009-ben volt példa. A most közzétett adatok szerint márciusban 1986 milliárd euró volt az államadósság összege.A német valós idejű adósságszámlálóról készített fénykép tegnap rendkívül népszerű volt:Egyébként több oldalon is nyomon lehet követni élőben, ahogyan a német államadósság nominális értéke fokozatosan csökken, más országoké viszont fokozatosan hízik. Mindez értelemszerűen a többletes német költségvetésnek köszönhető (amit 2014 óta folyamatosan produkál a német költségvetés). 2016-ban az újraegyesítés óta nem látott költségvetési szufficitet ért el a német állam, meghaladta a 23 milliárd eurót. A német büdzsén a rekordalacsony munkanélküliségi ráta, valamint a rendkívül alacsony adósságfinanszírozási költségek segítenek. A legújabb költségvetési tervek szerint is fennmaradhat a kedvező trend: 2021-ig úgy tudja fokozatosan növelni kiadásait a német állam, hogy nem tervezi új adósság kibocsátását. Vagyis az egyre hevesebb nemzetközi tiltakozás ellenére