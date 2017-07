Mi beengedtük, a románok kitiltották légterükből az orosz kormányfő-helyettest

Amikor Románia megtagadta a légtérhasználatot, a gép visszafordult. A FlightRadar24.com portál szerint a repülőgép Minszkben szállt le.

Minszkig volt elég az üzemanyagunk. Készüljetek fel a válaszlépésre, gazemberek

Románia nem engedte be légterébe azt a Moszkva-Chisinau útvonalon közlekedő repülőgépet, amelyen Dmitrij Rogozin orosz miniszterelnök-helyettes utazott - erősítette meg a román hírügynökségek értesülését a bukaresti külügyminisztérium pénteken.Bukarest arra hivatkozott, hogya Siberia Airlines utasszállító gépével - Fehéroroszország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország érintésével - utazott a Moldovai Köztársaság fővárosa felé.Az orosz miniszterelnök-helyettes Chisinauból Transznisztriába - Moldova orosz többségű szakadár Dnyeszteren-túli területére - utazott volna tovább, hogy részt vegyen az orosz békefenntartók ottani beavatkozásának 25. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezéseken.Rogozin az utasok, köztük nők és gyerekek életének veszélyeztetésével vádolta Bukarestet.- idézte Rogozin román hatóságoknak szóló Twitter-bejegyzését a román Mediafax hírügynökség.Három éve történt már egy hasonló eset, amikor a Dnyeszter-menti szakadár területre látogató Rogozin gépének Románia nem adott légtérhasználati engedélyt. Akkor Rogozin azt írta egy Twitter-üzenetben, hogyAz orosz békefenntartók jelenlétének 25. évfordulója Moszkva és Chisinau között, illetve a chisinaui európai irányultságú kormány és az oroszbarát elnök között is feszültséget szított, miutánIgor Dodon moldovai elnök "provokációnak" minősítette saját kormánya eljárását, és egy orosz nyelvű Facebook-bejegyzésben kilátásba helyezte, hogy "eljön majd a felelősségre vonás ideje".Az orosz többségű, a Dnyeszter folyótól keletre fekvő terület 1990-ben vált ki a többségében román nyelvű Moldovai Köztársaságból, és 1992-ben 15 ezer halottat követelő háborút is vívott vele. Az úgynevezett Dnyeszter-menti Köztársaságban - amelynek önállóságát egyetlen ország sem ismeri el - azóta is orosz csapatok állomásoznak.